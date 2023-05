Vesiliikenneonnettomuuksissa vain murto-osalla pelastusliivit, veneilijät luottavat virheelliseen turvallisuuden tunteeseen

Suomessa hukkuu vuosittain 100–150 ihmistä, joista noin kolmannes vesiliikenneonnettomuuksien seurauksena, kertoo Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH) tiedotteessaan. Jopa kahdeksan kymmenestä vesiliikenteessä hukkuneesta olisi pelastunut, jos pelastusliivit olisi puettu oikein päälle ja tilanteen nähneet olisivat osanneet auttaa.

Nykyinen lainsäädäntö vaatii pelastusliivien olemassaoloa moottoriveneissä ja yli viiden metrin pituisissa purjeveneissä jokaiselle matkustajalle. Suurin osa vesikulkuneuvoilla liikkuneiden hukkumistapauksista tapahtuu soutuveneistä, joissa pelastusliivien käyttö ei ole lakisääteistä.

Onnettomuustutkintakeskuksen vuoden 2021 Tapaturmaiset hukkumiset -selostuksen mukaisesti vesiliikenteeseen liittyvät hukkumiset tapahtuvat usein sisävesillä, yleensä hyvissä olosuhteissa ja tutussa vesistössä. Tuttu ympäristö ja olosuhteet saattavat usein johtaa virheelliseen turvallisuuden tunteeseen. Vastuu omasta ja muiden turvallisuudesta on jokaisella vesillä liikkuvalla, erityisesti veneen päälliköllä. Veneen päällikkö on vastuussa siitä, että jokaiselle veneilijälle löytyy sopivan kokoinen ja hyväksytty pelastusliivi. Pelastusliivit tulee valita käyttötarkoituksen mukaan ja niiden istuvuus tulee varmistaa sovittamalla ennen ostopäätöstä. Traficomin mukaan tämä on erityisen tärkeää lasten liivejä ostettaessa.

Pelastusliivien merkitystä korostavaa Pelastusliivipäivää vietetään lauantaina 27.toukokuuta. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto, Suomen Meripelastusseura, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, Rajavartiolaitos sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficom haastavat kaikki vesillä liikkujat pukemaan käyttötarkoitukseen sopivat pelastusliivit kaikissa vesikulkuneuvoissa, aina vesillä liikuttaessa.