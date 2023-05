Yllätyskäänne Turun rautatieaseman tilanteessa – tällaista asemarakennusta kaavaillaan Logomon sillan kylkeen

Viime viikolla julkisuuteen tullut tieto Logomon sillasta Turun uutena rautatieaseman on saanut jälleen uuden käänteen.

Logomo Oy:n taustayhtiö Sunborn Group kertoo kaavailevansa Ratapihankadulle viisikerroksista pysäköintitaloa, joka toimisi samalla rautatieasemana kunnes Turun uusi matkakeskus valmistuu arviolta vuonna 2029.

Uuteen asemarakennukseen tulisi autopaikat lähes 400 autolle, mutta rakennuksen pohjakerros on pyhitetty erilaisten asemapalveluiden ja VR:n käyttöön. Kaikkiaan rakennuksen kokonaispinta-ala on noin 14 000 neliötä.

Uudisrakennus toisi ratkaisun Turusta lähtevien junamatkustajien pulaan asianmukaisista odotus- ja wc-tiloista mahdollistaen samalla junamatkustajien pysäköinnin. Rakennukseen tulisi kulkuyhteys Logomon sillalle, jota pitkin kuljettaisiin niin tapahtumakeskus Logomoon, kuin tuleville junalaitureille sekä ratapihan alueelle.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Junaliikenne Helsingistä on palaamassa Turun asemalle näillä näkymin joulukuun puolivälissä vuonna 2024. Logohub-nimellä kulkevan rakennuksen on määrä valmistua keväällä tai alkukesästä 2025. Tällöin aika ilman varsinaista asemarakennusta Turussa jäisi noin puolen vuoden mittaiseksi. Tämän ajan Logomosta voitaisiin tarjota junamatkustajille odotus-, kahvila- ja ravintolapalveluita Logomon sillan läheisyydessä.

Tulevaisuudessa asemarakennus ja pysäköintilaitos palvelisi myös Aninkaisten alueelle kaavailtua Matkakeskusta. Sunborn Group painottaa, että hanke toteutettaisiin täysin yksityisellä rahoituksella.

– Pitkään valmisteltu hanke on osin edelleen suunnitteluvaiheessa ja poikkeuslupahakemus käsittelyssä, mutta koska asemapalveluista on noussut viime päivinä keskustelua, julkistamme hankkeen nyt. Naapureita on jo kuultu ja keskustelua käydään edelleen hyvässä hengessä, kertoo Sunbornin konsernijohtaja Hans Niemi tiedotteessa.

Turun kaupungin omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen kehuu hanketta ainutlaatuiseksi julkis-yksityiseksi yhteistyöhankkeeksi, joka ratkoo useita eri tahojen toiminnallisia tarpeita.

– Hanke ratkaisisi samanaikaisesti Logomon alueen ja ratapihan pysäköintiongelmia sekä toisi junamatkustajien kipeästi tarvitsevat asemapalvelut, Virtanen kommentoi.

Sunbornin Hans Niemen mukaan kaupungin, Väylävirasto ja VR:n kanssa on yhteinen tahtotila saada uusi asemapalvelukokonaisuus valmiiksi jo kahden vuoden kuluttua, sillä se vastaa jokaisen tahon tarpeisiin.

– Uskon, että haasteellisesta aikataulusta huolimatta prosessi saadaan nopeasti rakennuslupavaiheeseen. Kyseessä on kuitenkin kaupunkilaiselle tärkeä ja kriittinen infrastruktuuri, jota käyttää jopa 2,4 miljoonaa ihmistä vuositasolla. Päämääränä on kiirehtiä hanketta ottaen huomioon Kupittaa-Turku-ratahankkeen aikataulu. Käymme samaan aikaan myös neuvotteluja VR:n, Väyläviraston ja Turun kaupungin kanssa. Lopullinen toteutusaikataulu varmistuu vasta, kun päätökset on tehty. Odotamme nyt lupaprosessin etenemistä pikaisesti, jotta suunnitellussa aikataulussa pysytään, Niemi kertoo.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Uudesta pysäköintitalosta on tulossa myös ympäristöystävällinen, sillä rakennus lämpeää maalämmöllä, jonka lisäksi katolle sijoitetaan lähes 1400 aurinkopaneelia. Sähkö- ja hybridiautoille on tulossa omia latauspaikkoja noin sata kappaletta. Taksipaikkoja löytyy pohjakerroksen terminaalista 24 kappaletta ja terminaalin yhteyteen on suunnitteilla myös Föli-pysäkki.

Talon julkisivu on säänkestävää terästä. Rakennuksen suunnittelusta vastaa arkkitehtitoimisto Arco. Rakennuttaja toimii Lapti.

– Arkkitehtonisena lähtökohtana on ollut suunnitella dynaamisen identiteetin omaava vastakappale Logomolle. Sillan yhdistäminä rakennukset luovat ratapihan ympäristöön mielenkiintoisen ja monikäyttöisen toiminnallisen kokonaisuuden, kertoo Tom Cederqvist arkkitehtitoimisto Arcosta.

Hans Niemen mukaan suunnitteilla olevan hankkeen piti aluksi olla vain pysäköintilaitos, mutta nyt sille on muodostumassa tärkeämpi rooli Turun väliaikaisena rautatieasemana.