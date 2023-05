Turun seudun puhdistamo Oy:n poistoputkihanke toteutettiin Kakolanmäellä ja lähiympäristössä viimeisen viiden vuoden aikana ja se vihittiin käyttöön 23.toukokuuta. Kustannusarvio hankkeelle oli 48 miljoonaa euroa ja se alittui kolmella miljoonalla eurolla. Uusi UV-hygienisointilaitos puhdistaa jäteveden uimakelpoiseksi ja maan alle tunkattu poistoputki johtaa veden Kakolanmäeltä mereen.

Puhdistettu jätevesi johdetaan mereen omaa reittiä myös runsassateisina hetkinä. Aikaisemmin poistoreittinä toiminut hulevesiverkosto on vapautunut kokonaan sadevesikäyttöön. Sademäärien lisääntyessä ilmastonmuutoksen myötä oman poistoputken merkitys korostuu tulevaisuudessa entisestään, kerrotaan tiedotteessa.

Poistoputki itsessään on 800 metrin mittainen, sisähalkaisijaltaan 2,5 metrinen, maan alla kahdeksan metrin syvyydessä kulkeva betoniputki, joka johtaa puhdistetun jäteveden mereen. Poistoputki on ensimmäinen tässä kokoluokassa tunkkausmenetelmällä Suomessa toteutettu putki. Tunkkauksen hiilijalanjälki sekä toteutuksen haitta vilkkaasti liikennöidyllä kaupunkialueella on perinteistä aukikaivuuta huomattavasti vähäisempi.

