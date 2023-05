Useita Rannikkoprikaatissa palvelevia ammattisotilaita epäillään muun muassa laittomista uhkauksista ja pahoinpitelyistä. Pääesikunnan mukaan viime vuoden kesä- ja lokakuun välisenä aikana kymmeniä Rannikkoprikaatin varusmiehiä simputettiin joko sanallisesti tai väkivallalla uhkaillen.

Osassa tapauksista heihin myös kohdistettiin väkivaltaa.

Pääesikunta ilmoitti tiistaina saaneensa valmiiksi tapauksiin liittyvän esitutkinnan. Nyt epäiltyinä olevien ammattisotilaiden alaisina olleita varusmiehiä sekä naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavia henkilöitä kohdeltiin epäasiallisesti ainakin 19 tapauksessa.

Esitutkinnassa kuulusteltiin yhteensä seitsemän rikoksesta epäiltyä henkilöä. Epäiltyinä rikosnimikkeinä ovat esimiesaseman väärinkäyttäminen, palvelusrikos, laiton uhkaus, pahoinpitely ja lievä pahoinpitely. Pääesikunnan mukaan kyse on ollut pääosin koulutuksessa ja harjoituksissa tapahtuneesta epäasiallisesta kohtelusta ja kielenkäytöstä. Muutamissa tapauksissa on syytä epäillä, että henkilöitä on uhattu väkivallalla ja heihin on myös kohdistettu väkivaltaa.

Asianomistajina kuultiin kaikkiaan 44 varusmiestä ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittanutta henkilöä.

Asia on siirretty tutkintaa pyytäneelle Rannikkoprikaatin komentajalle, joka päättää asian lähettämisestä syyttäjälle syyteharkintaa varten. Syyttäjiksi on määrätty Etelä-Suomen syyttäjäalueen aluesyyttäjät Jouni Peiponen ja Eero Salo.