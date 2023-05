Merivaara tehnyt 10 miljoonalla eurolla kauppaa Ruotsissa

Sastamalaisen Lojerin tytäryhtiön, Hollossa toimivan Merivaaran leikkaussaliohjausjärjestelmä on saavuttanut menestystä Ruotsin sairaaloissa. Ruotsin tytäryhtiö Merivaara AB on voittanut yli 90 prosenttia kilpailutuksista, joihin se on osallistunut niin sanotun Open Or-järjestelmän kanssa. Ruotsissa Merivaara AB on tehnyt kauppaa yli 10 miljoonan euron arvosta. Merivaara on keskittynyt erityisesti Suomen, muiden Pohjoismaiden ja Ison-Britannian markkinoille.

– Merivaaran suunnittelun kantavia teemoja ovat käytettävyys ja selkeys. Leikkaussali voi olla stressaava ympäristö, jossa hoitohenkilökunnan täytyy voida keskittyä työhönsä. Järjestelmässä on selkeät painikkeet ja käyttöliittymä, jossa ei tarvitse valita alavalikon alavalikoita. Järjestelmän avulla leikkaussalin tehokkuus paranee, leikkaussalihenkilökunnan työ yksinkertaistuu ja näin ollen potilasturvallisuus leikkaussalissa paranee, kertoo Merivaaran liiketoimintajohtaja Juha Taimisto tiedotteessa.

Merivaara on vuodesta 2022 ollut suomalaisen Lojer-konsernin kokonaan omistama tytäryhtiö. Lojer-konserni on Pohjoismaiden suurin sairaala- ja hoitokalusteiden valmistaja ja elinkaaripalveluiden tuottaja. Lojer valmistaa tehtaillaan Sastamalassa, Hollolassa ja Kempeleessä muun muassa sairaalasänkyjä, tutkimus- ja hoitopöytiä sekä leikkauspöytiä ja -valoja. Vuonna 1919 perustettu yhtiö työllistää noin 260 henkilöä.