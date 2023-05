JANE ILTANEN

Viime vuosina työvoiman kysyntä on ollut Varsinais-Suomessa poikkeuksellisen vilkasta. Lähes kaikilla aloilla osaajia on haettu enemmän kuin edellisinä vuosina. Eniten työpaikkoja on ollut auki hoitosektorilla, jossa kysyntä nousi 8 prosenttia vuoden takaisesta.