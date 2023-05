Maaseudun tyhjät talot etsivät asukkaita tositarkoituksella kuin Tinderissä, kun kodit ja idyllistä haaveilevat kohtaavat toisensa uudessa palvelussa

Onko unelmissasi kakkoskoti ketojen keskellä, maaseudun rauha ja elämänmuutos kaukana ruuhkista? Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton (MTK) kehittämä uusi Talo maalta -palvelu pyrkii tuomaan yhteen tyhjillään olevat kiinteistöt ja maallemuutosta haaveilevat ihmiset helposti kuin kaupunkikeskuksen sinkut deittisovelluksissa.

Tarkoituksena on tarjota käyttäjille mahdollisuus löytää unelmakoti maaseudulta ja samalla elvyttää ja vahvistaa asumismahdollisuuksia maaseudulla.

Ilmaisen verkkopalvelun on määrä korjata kohtaanto-ongelma, jossa noin 200 000 pientaloa maaseudulla ympäri Suomea seisoo tyhjillään.

– Maallemuuttohaaveiden ja tyhjien pientalojen potentiaalin yhdistäminen on olennainen askel maaseudun elinvoiman lisäämiseksi. Talo maalta -palvelu luo alustan, jossa ihmiset voivat löytää toisensa ja toteuttaa unelmansa maaseudulla asumisesta, MTK:n elinvoimajohtaja Päivi Nerg kertoo tiedotteessa.

Palvelun toivotaan madaltavan kynnystä maallemuuttoon, sillä sen tarkoituksena on myös tarjota mahdollisuus asumiseen kiinteistön ylläpitoa vastaan.

MTK:n luoma Talo maalta -palvelu on ollut toiminnassa vasta noin kuukauden, mutta houkutellut jo yli 3 500 rekisteröitynyttä käyttäjää. Maallemuutosta kiinnostuneita on ilmoittautunut tähän mennessä yli tuhat. Tähän mennessä palvelussa on julkaistu 76 ilmoitusta vapaista kohteista.

Palvelu on toteutettu osana Autiotalot ja hiljaiset kiinteistöt hyötykäyttöön -hanketta, jota rahoitetaan EU:n Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston sekä kansallisin, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman varoin.