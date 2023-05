Maakunnan logistiikkapalkinnot lohkesivat karttasovelluksella ja merenkulun investoinnilla

Turun kauppakamari ja Suomen osto- ja logistiikkayhdistys ry ovat jakaneet palkintoja Varsinais-Suomessa logistiikka-alan osaajille. Vuoden 2022 logistiikkayritykseksi valittiin Finnlines ja logistiikkatoimijan tunnustus myönnettiin Tietorahdin toimitusjohtajalle Janne Lausvaaralle.

Tunnustukset myönnetään joka toinen vuosi logistiikkayritykselle ja -toimijalle valtakunnallisesti merkittävästä Varsinais-Suomen alueella toteutetusta työstä Suomen logistiikkatoimialan ja logististen palveluiden kehittämiseksi.

– Finnlinesin investointi juuri Naantalin reitille on erittäin tärkeä seudulle ja iso askel myös kohti matkustaja- ja ympäristöystävällistä matkustamista. Uudet hybridiratkaisut vähentävät polttoaineen kulutusta. Myös lastikapasiteetin kasvu on merkittävä, Turun kauppakamarin kuljetus- ja logistiikkavaliokunnan puheenjohtaja ja Skanlog Oy:n toimitusjohtaja Janne Aho perustelee tiedotteessa.

Tietorahti Oy:n toimitusjohtaja Janne Lausvaara palkittiin Vuoden logistiikkatoimija 2022 -tunnustuksella. Hän on kehittänyt ilmaisen karttasovelluksen ammattikuljettajille.

– Lausvaara on saanut paljon positiivista palautetta kuljettajilta, ja hänen tarjoamansa palvelu on saanut erinomaisen vastaanoton. Hän on myös aloittanut palveluvientiä, ja rakkaus logistiikkaan näkyy hänen sitoutumisessaan ja pyrkimyksissään parantaa alaa”, LOGY:n Varsinais-Suomen puheenjohtaja Milla Kariluoto sanoo.