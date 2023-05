Kaarinan kaupunginhallituksen varapuheenjohtajistoon yksi muutos, valtuuston johto pysyy samana

Kaarinan kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto pysyy valtuustokauden jälkimmäisen puoliskon ennallaan. Valtuustokauden kaksi enimmäistä vuotta puhetta on johtanut Niina Alho (sd). Varapuheenjohtajina ovat toimineet Pentti Kallio (vas), Hannu Hurme (kok) ja Juuso Ranne (sd). Maanantaisessa valtuuston kokouksessa samat henkilöt valittiin ilman vastaehdotuksia jatkamaan kauden loppuun.

Kaupunginhallituksessa vaihtui vain toinen varapuheenjohtaja. Puheenjohtajana jatkaa Anne-Mari Virolainen (kok). Ensimmäinen varapuheenjohtaja on edelleen Mikko Aaltonen (kok). Toinen varapuheenjohtaja seuraavat kaksi vuotta on Hans Huttunen (ps). Tähän asti toisena varapuheenjohtajana on toiminut Tommi Leppänen, joka viime syksynä siirtyi perussuomalaisista kokoomukseen. Kolmantena varapuheenjohtajana jatkaa Hannu Rautanen (vihr).

Kaupunginhallituksen jäsenistössä Jaana Shelby (kd) on nyt varsinainen jäsen varajäsenyyden sijaan ja Åsa Gustafsson (r) on varajäsen aiemman varsinaisen jäsenyyden sijaan. Lisäksi uusi jäsen kaupunginhallituksessa on Markku Agge (ps). Tommi Leppänen ei lopun valtuustokauden ajan ole enää kaupunginhallituksen jäsen.

Muutokset astuvat voimaan 1.6.