Turkulainen Teemu Yliluoma vaihtoi auton sähköpyörään – työsuhdepyörien määrän arvioidaan tänä vuonna jopa tuplaantuvan 80 000 pyörään

JORI LIIMATAINEN

Teemu Yliluoman itse valitseman sähköavusteisen pyörän teho on 250 wattia. Nyt harkinnassa on työsähköpyörän hankinta myös Yliluoman puolisolle. Pariskunta on pohdiskellut sporttisemman ja tehokkaamman sähköpyörän hankkimista, mutta polkupyöräetu koskee korkeintaan 250 watin pyöriä.