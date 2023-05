Suomalaisnuorten kondomien käyttö ennätystasolla

Jopa 83 prosenttia 16–20-vuotiaista suomalaisista nuorista on käyttänyt kondomia viimeisen vuoden aikana, selviää seksuaali- ja intiimiterveystuotteita myyvän RFSU:n tuoreesta tutkimuksesta. Nuoret ovat kunnostautuneet ehkäisyn käytössä kahdessa vuodessa merkittävästi, sillä vielä vuonna 2020 teetetyssä mittauksessa vastaava luku oli 57 prosenttia. RFSU:n mukaan tämä kertoo, että nuorten asenteissa seksiin ja seksuaalisuuteen liittyen on viime vuosina tapahtunut merkittäviä muutoksia.

– Nuoret ovat tiedostavia ja keskustelu seksistä on monipuolista. Luottamus on seksuaalisen hyvinvoinnin perusta ja nuoret haluavat pitää huolta omasta ja kumppaniensa hyvinvoinnista muun muassa käyttämällä kondomia. Kondomin käyttö, keskustelu omista toiveista seksissä sekä taito kuvata omia halujaan ja ei-halujaan kumppanilleen vahvistavat myös luottamusta kumppanusten välillä, kertoo RFSU:n seksuaaliterveyden asiantuntija Susanna Ruuhilahti tiedotteessa.

Kasvava positiivinen trendi kondominkäytössä pätee tutkimuksen mukaan myös laajempaan ikähaarukkaan. 16–65-vuotiaiden vastaajien joukosta kondomia käytti viimeisen vuoden aikana 41 prosenttia, kun vuonna 2020 luku oli vielä 33 prosenttia..

RFSU:n mukaan nuorten lisääntynyt kondominkäyttö viittaa siihen, että valtaosalle kondomi on luonteva osa seksiä.

Seksiä edeltää usein myös tärkeä keskustelu. Kommunikaatio on nuorille tärkeää, sillä juuri tätä he arvostavat kaikista eniten kyselyyn vastanneista ikäryhmistä. 16–20-vuotiaista 74 prosenttia kokee, että kommunikaatio on tärkeä osa seksiä, kun taas 50–65-vuotiaista kommunikaatio oli tärkeää 63 prosentille vastanneista.

Suurin osa tutkimukseen osallistuneista pitää kondomin esiin ottavaa kumppania vastuullisena (78 %). Hyvin harva taas (1 %) ajattelee, että kondomit olisivat tylsiä tai epäseksikkäitä.

RFSU teetti tutkimuksen Bilendin verkkokyselyn kautta Ruotsissa, Norjassa, Suomessa ja Tanskassa heinäkuussa 2022. Tutkimusta varten on tehty 1000 haastattelua kussakin maassa.