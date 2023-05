Kilpailu Suomen ratojen ruhtinuudesta ei ole reilu – VR ottaa kantaa LVM:n arviomuistioon junaliikenteen palveluista 2030-luvulla

Valtion ja VR:n välinen suorahankintasopimus päättyy 2030, eikä sopimukselle ole jatkoa. Julkisilla varoilla tuettu henkilöjunaliikenne tulee järjestää uudella tavalla vuonna 2031, jotta Suomessa toteutuu EU:n sääntelyn velvoittamat tasapuoliset kilpailuolosuhteet.

Yhtenä ratkaisuna kilpailuolosuhteiden tasa-arvon luomiseksi Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) ehdotti arviomuistiossaan laajan junakalustoyhtiön perustamista. VR ottaa tähän ehdotukseen kantaa tuoreessa lausunnossaan, jossa näkemys vaikuttaa päinvastaiselta keinojen ja laajuuden osalta.

VR kertoo olevansa sitoutunut edistämään kilpailua raideliikenteessä, mutta kannattaa kalustoyhtiön perustamista ainoastaan julkiseen ostoliikenteeseen. Tälle yhtiölle VR:llä on myös valmius myydä kalustoa.

– Yhteiskunnan edun mukaista ei ole käyttää veroeuroja liikenteeseen tai kalustoon, joka järjestyy jo nyt markkinaehtoisesti, VR kertoo tiedotteessaan.

VR:n mukaan ainoastaan alueellisesti toimiva kalustoyhtiö on kannattava. Ministeriön ehdottama laajempi kalustoyhtiömalli vaatisi kalustoyhtiöltä vuosittain noin 150 miljoonan euron kalustoinvestoinnit ja satojen miljoonien lisäinvestointitarpeen nykyiseen markkinaehtoiseen kauko- ja tavaraliikenteen kalustoon, kun kalustoa ei voisi enää hyödyntää tehokkaasti valtakunnallisesti eri alueiden välillä, VR:ltä kerrotaan. Investointien lisäksi kalustoyhtiön tulisi varautua yli 100 miljoonan euron vuotuisiin kaluston kunnossapitokustannuksiin.

LVM myös korosti arviossaan, että henkilöjunaliikenne on avattu Suomessa kilpailulle vuoden 2021 alusta. Kilpailun avaamisesta huolimatta VR on edelleen Suomen ainoa henkilöjunaliikenteen operaattori. Suomessa on eri raideleveys kuin muualla Euroopassa, joten Suomeen sopivaa junakalustoa on käytännössä vain Suomessa.

Ministeriön arviomuistossa kerrotaan, että avoimen markkinoille pääsyn periaatteen eli Open Access –mallin mukaan yrityksellä tulee olla omat veturit ja junavaunut. Ministeriön mukaan toiminnan tehostaminen ja kannattavuuden lisääminen edellyttää investointeja ja todennäköisesti myös nykyistä suurempaa tukea valtiolta.

Ministeriö on VR:n selvityksen mukaan puoltanut Norjan mallin tuomista Suomeen siitä huolimatta, että mallin toteutus epäonnistui ja kustannukset nousivat korkeiksi. Norjassa henkilöjunaliikenne oli tarkoitus kilpailuttaa viidellä eri paketilla, mutta niistä on toteutettu vuoden 2023 alkuun mennessä ainoastaan kolme. VR:n mukaan malli ei ole käytössä yhdessäkään EU-maassa. VR:n toimitusjohtaja Elisa Markulan mukaan ministeriön esittämä Norjan malli tekisi mahdottomaksi kilpailun markkinaehtoisessa liikenteessä ja johtaisi alueellisiin monopoleihin.