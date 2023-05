Gasum irtisanoi putkimaakaasun hankintasopimuksen venäläisen Gazpromin kanssa

Pohjoismainen kaasu- ja energiayhtiö Gasum on irtisanonut putkimaakaasun hankintasopimuksen venäläisen Gazprom Exportin kanssa.

Yhtiöiden välillä on ollut pitkäaikainen putkimaakaasun hankintasopimus. Viime vuoden huhtikuussa, kaksi kuukautta sen jälkeen kun Venäjä oli aloittanut hyökkäyssodan Ukrainassa, Gazprom Export esitti vaatimuksen, jonka mukaan hankintasopimuksessa sovitut maksut tulisi jatkossa maksaa eurojen sijaan ruplissa. Gasum ei hyväksynyt vaatimusta. Lisäksi yhtiöillä oli merkittävä erimielisyys liittyen tiettyihin muihin sopimuksen perusteella esitettyihin vaatimuksiin. Gasum vei hankintasopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistavaksi sopimuksen mukaiseen välimiesmenettelyyn. Välimiesoikeus antoi ratkaisunsa marraskuussa. Sen mukaan Gasum ei ollut velvollinen maksamaan ruplissa eikä ehdotetulla maksujärjestelyllä. Lisäksi välimiesoikeus määräsi Gasumin ja Gazprom Exportin jatkamaan kahdenvälisiä sopimusneuvotteluja tilanteen ratkaisemiseksi.

Maanantaina Gasum tiedotti neuvotteluiden nyt päättyneen. Osapuolet eivät kyenneet ratkaisemaan tilannetta välimiesoikeuden asettamassa ajassa, ja Gasum on siksi maanantaina irtisanonut yhtiöiden välisen putkimaakaasun hankintasopimuksen.

Osapuolet jatkavat sopimuksen päättämiseen liittyvien yksityiskohtien viimeistelyä. Gasum ei kommentoi näitä sopimuksen päättämiseen liittyviä yksityiskohtia.

Gazprom Export keskeytti putkimaakaasutoimitukset Gasumille viime vuoden toukokuussa, eikä Venäjältä ole sen jälkeen toimitettu putkimaakaasua.

Irtisanominen koskee ainoastaan putkimaakaasun hankintasopimusta. Gasumin pitkäaikainen nesteytetyn maakaasun (LNG) hankintasopimus venäläisyhtiön kanssa on yhä voimassa. Kyseessä on kaasunhankinnassa yleinen niin sanottu sopimus, jossa Gasum on ostajana sitoutunut maksamaan Gazpromille vuosittain tietystä määrästä kaasua riippumatta siitä, ottaako Gasum kaasun vastaan vai ei. Yhtiö kertoo, että sodan syttymisen jälkeen Gasum on ottanut vastaan sopimuksen velvoittaman vähimmäismäärän LNG:tä Venäjältä.

