Maria Lund voitti Tähdet, tähdet -kisan

Laulaja, näyttelijä Maria Lund voitti Nelosen ja Ruudun järjestämän Tähdet, tähdet -kilpailun sunnuntaina. Voittajan valitsi finaalijakson kuvauksissa paikalla ollut studioyleisö.

Finaalissa kisasivat Lundin lisäksi musikaalitähti Lauri Mikkola sekä hallitseva Tähdet, tähdet -voittaja Konsta Hietanen.

Lund yllättyi voitostaan.

– Mä olen hirveän onnellinen, että mä sain osallistua tähän. Haluan kiittää kaikkia, jotka on olleet mukana tekemässä tätä, ääniosasto, puvusto, maski, bändi, kaikki. Tää on ollut ihan mieletön matka, ja nää kanssakilpailijat on olleet ihana ryhmä, Lund kertoi tuntojaan Nelosen tiedotteessa.

Jaksossa finalistit esittivät kaksi kappaletta. Lund esitti hiphop-jaksossa nähdyn versionsa Eminemin hitistä Lose Yourself sekä Tina Turnerin Bond-hitin Golden Eye.