Turussa Vartiovuorenkadulla sijaitsevan Venäjän pääkonsulaatin luona on tapahtunut häiriökäyttäytymistä, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Helatorstaina iltapäivällä sattunut tapaus on poliisin selvitettävänä, mutta poliisi ei tarkemmin kerro mitä konsulaatilla on tapahtunut. Yksi henkilö on ollut poliisilla hetkellisesti kiinniotettuna. Poliisi tutkii asiaa tällä hetkellä julkisrauhan rikkomisena.

Poliisi muistuttaa, että Wienin yleissopimuksen nojalla poliisilla on osaltaan velvollisuus huolehtia diplomaattisten edustustojen turvallisuudesta.

Vartiovuorenkadulla Venäjän konsulaatin kiinteistöä on aiemmin muun muassa vahingoitettu töhrimällä.