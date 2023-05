Karhun metsästyskiintiö on lähes puolet pienempi kuin viime kaudella

Karhun metsästyskiintiö on 180 karhua metsästyskaudella 2023–2024. Kiintiö on 166 karhua vähemmän kuin edellisellä kaudella, tiedottaa maa- ja metsätalousministeriö, joka vahvisti asetuksellaan metsästyskiintiön. Suomen riistakeskus päättää poikkeuslupien tarkemmasta kohdentamisesta.

Poronhoitoalueen kiintiö on tulevalla metsästyskaudella 50 karhua, joka on 20 karhua vähemmän kuin viime vuonna. Kiintiö on 45 yksilöä itäisellä ja viisi yksilöä läntisellä poronhoitoalueella.

Poronhoitoalueen ulkopuolella kiintiö on tulevana metsästysvuonna 130 karhua eli 146 yksilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Karhuja arvioidaan olevan 1 740–1 925 yksilöä ennen elokuussa 2023 alkavaa metsästyskautta. Arvion mukaan kanta on noin 20 prosenttia pienempi kuin edellisen arvion aikaan vuonna 2021, jolloin määräksi arvioitiin 2 250–2 400 yksilöä. Luvut eivät ole todellinen tieto karhujen määrästä vaan arvio karhukannan koosta.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan Suomen karhukanta kestää poronhoitoalueella 16 prosentin suurista pyyntiverotusta ilman kannan pienemistä.

Karhun aiheuttamista vahingoista suurin osa aiheutuu porotaloudelle. Karhun tappamia poroja ilmoitettiin viime vuonna 1 052, kun edellisen vuoden luku oli 752.