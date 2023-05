Uuden pyörätallin seinille Kupittaalle Heidi Vuorion teos

Heidi Vuorion teos Watt is Love on valittu koristamaan Turun Kupittaalle kesäkuun lopulla avautuvan uuden pyörätallin seiniä. Vuorio toteuttaa teoksensa rakennuksen kahdelle seinälle kuluvan vuoden aikana.

– Osallistuin ensimmäistä kertaa aikuisiällä taidekilpailuun, ja olen tietysti positiivisella mielellä lopputuloksesta. Erityisen iloinen olen siitä, että pääsen toteuttamaan seinämaalausta julkiseen tilaan. Opiskelen nyt ensimmäistä vuotta Turun Ammattikorkeakoulun Taideakatemiassa, ja kiinnostukseni kohdistuu tällä hetkellä erityisesti muraaleihin ja seinämaalauksiin. Tahdonkin kiittää Watt is Lovea äänestäneitä henkilöitä, olen iloinen, että teoksesta pidettiin. Watt is Love -teoksen lisäksi toteutan tänä keväänä toisen seinämaalauksen Verkahovi-taloyhtiön sähkökaappiin, joten edessä on sähköinen kevät, Vuorio kertoo kaupungin tiedotteessa.

Turku haki ideakilpailulla sähköpyöräilyteemaista teosta uuden tallin seinille. Yleisöäänestykseen ylsi Vuorion lisäksi kaksi muuta teosta.

Voittaja ratkesi yleisöäänien ja raadin arvion yhteistuloksen perusteella. Toiseksi kilpailussa sijoittui Kati Immosen Lentoon lähdössä ja kolmanneksi Mika Natrin Seikkailu.

– Yleisöäänestyksen voittanut teos Watt is Love tuo pyörätalliin ajatuksia herättävän teoksen ja toivottavasti innostaa käyttämään tallia omalta osaltaan, hankepäällikkö Stella Aaltonen sanoo.

Pyörätalli on osa sähkölatausta edistävää USER-CHI-hanketta, jossa Turku on mukana. Talli tarjoaa kaupungin mukaan säilytyspaikkojen lisäksi latauspalveluita niin sähköpyörille kuin -potkulaudoille. Tallissa on lisäksi tilat pyörän huoltamiseen ja kuormapyörien pysäköinnille. Tallin tarjoamat palvelut ovat maksuttomia ja kaikkien käytettävissä.

Tallin katolle asennetaan aurinkopaneelit, joiden ansiosta pyörätalli tulee olemaan energiapositiivinen.

Aiemmasta tiedosta poiketen pyörätalli nousee Kupittaalle Joukahaisenkadun ja Tykistökadun kulmaan, eikä Logomon sillan läheisyyteen. Kaupunki kertoo, että uusi sijainti Kupittaalla mahdollistaa nykyistä turvallisemman pysäköinnin muu muassa Kupittaan aseman junamatkustajille sekä alueen asukkaille ja työntekijöille.