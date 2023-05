Talouselämä: Lobbausyhtiö antoi ohjeita VR:lle – uusi kalustoyhtiö pelkona

Valtionyhtiö VR on varautunut kulisseissa vaikuttamaan suunnitelmiin uudesta junakalustoyhtiöstä ja suurista ratahankkeista, Talouselämä kertoo. Ohjeita VR on saanut lehden tietojen mukaan lobbausyhtiö Milttonilta.

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) ehdotti huhtikuussa laajan junakalustoyhtiön perustamista. Yhtiöön siirrettäisiin nyt VR:n hallinnassa oleva junakalusto. Miljardien ratahankkeisiin puolestaan kuuluu muun muassa Tunnin juna Turun ja pääkaupunkiseudun välille.

Yritykset hyödyntävät usein konsultteja ja lobbausyrityksiä vaikuttamistoiminnassaan. VR:n tapauksessa poikkeuksellista on se, että vaikuttamisen kohteena on omistaja.

VR on sanonut toimivansa lobbauksessa avoimesti. Se on muun muassa jakanut hallitusohjelmatavoitteensa sidosryhmilleen. Samaan aikaan yhtiö on saanut Milttonilta ohjeita yksittäisiin henkilöihin vaikuttamisessa.

Talouselämä kirjoittaa, että juuri uusi kalustoyhtiö on VR:n pelkona. Lehden hankkimien tietojen mukaan raideyhtiön johto ennakoi, VR pilkotaan mahdollisen uuden laajan kalustoyhtiön myötä.

LVM on arvioinut, että junakaluston omistajuus ja pääsy varikolle ovat suurimmat esteet avoimelle kilpailulle raideliikenteessä. Uuden kalustoyhtiön myötä esimerkiksi ulkomaiset junaoperaattorit voisivat vuokrata kalustoa. Ministeriö katsoo, että VR:llä on yhä monopoliasema junaliikenteessä, vaikka kaukoliikenteen kilpailu on ollut avoinna useamman vuoden.

VR itse on sanonut kannattavansa vapaata kilpailua. Kalustoyhtiön osalta VR kuitenkin tyytyisi suppeaan malliin eli alueelliseen ostoliikennettä palvelevaan yritykseen.

Talouselämä kertoo, että Milttonin aineistossa yhtenä VR:n vaikuttamisen kohteena mainitaan kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen.

– Tavoitteena on saada laajemmin kokoomuksessa synnytettyä käsitys, että heille riittäisi seuraavaksi askeleeksi kalustoyhtiö alueliikenteeseen, VR:n tilaamassa aineistossa todetaan.

Aineistossa esiintyy myös valtiovarainministerön (VM) kansliapäällikkö Juha Majanen. Lobbaus liittyy uusiin, nopeisiin junayhteyksiin. VM totesi alkuvuodesta, että suuret ratahankkeet ovat taloudellisesti kannattamattomia. Aineiston mukaan kansliapäällikölle kannattaa alleviivata, että raideoperaattorit eivät saa joutua liian suuriksi maksajiksi uusissa raidehankkeissa.

VR:n toimitusjohtaja Elisa Markula kiistää lehdelle kalustoyhtiön perustamiseen liittyvän viestintäoperaation. Hän ei myöskään tunnista vaikuttamispyrkimyksiä kokoomuspoliitikoihin.

VR:n mukaan Milttonin rooli on ollut konsultoida raideyhtiötä, tuottaa poliittista tilannekuvaa sekä antaa viestinnälle neuvoja. VR:n kiistää, että lobbausta olisi tehty salassa tai ylipäätään omistajaohjausta kohtaan.

– Emme tee tätä piilossa. Olemme kertoneet julkisuudessa kannattavamme kilpailun lisäämistä. Se on nopeimmin toteutettavissa alueellista ostoliikennettä lisäämällä, Markula sanoo lehdelle.