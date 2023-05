Maahantuoja: Hullut päivät -tarjoussähköautot pystytään sittenkin toimittamaan suomalaisostajille

Stockmannin Hullut päivät -tarjouksena sähköauton ostaneet saavat sittenkin autonsa, lupaa maahantuoja Auto-Bon Oy. Tarjousjupakan selviämisestä kertoi Yle.

– Olemme saaneet positiivisia uutisia. Valmistajan ilmoituksen mukaan Peugeot e-2008 -autojen toimitukset jatkuvat Suomeen valmistuksen päättymisajan puitteissa, kirjoitetaan maahantuoja Auto-Bonin asiakaskirjeessä.

Turun Sanomat kertoi asiasta huhtikuussa.

Tarjousautoja kaupattiin viime vuoden keväällä. Täyssähköisen Peugeot e-2008 -auton sai ostaa 249 euron kuukausimaksulla ja alle 30 000 euron kokonaishinnalla eli tuhansien eurojen alennuksella. Tarjous oli niin suosittu, että se lopetettiin suunniteltua aiemmin.

Yli vuoden odotuksen jälkeen maahantuoja ilmoitti huhtikuussa, ettei yhtiö pysty toimittamaan autoja enää ollenkaan automallin lopettamisen vuoksi. Peruutuksen jälkeisenä viikkona yli 130 pettynyttä asiakasta otti yhteyttä Kilpailu- ja kuluttajavirastoon. Lukuisat kuluttajat ehtivät myös käynnistellä oikeustoimia tapauksen tiimoilta.

Autoaan odottavien joukossa on lähes sata varsinaissuomalaista.

Ihmetystä on herättänyt, miksi automallia on toimitettu muihin maihin, kun suomalaisasiakkaille on kerrottu, että autoja ei riitä Suomeen. Auto-Bonin mukaan ongelmana on ollut, että

Peugeot´n Suomeen toimitettavissa autoissa on Suomen oloja varten erikoisvarustelua, kuten istuinlämmittimiä.