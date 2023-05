Jäkärlän sillan rapaumavauriot korjataan

Jäkärlän sillan korjaustyöt haittaavat liikennettä ensi viikosta alkaen Turun Paimalantiellä. Korjaustyöt käynnistyvät ensi maanantaina 22. toukokuuta ja kestävät heinäkuun puoliväliin saakka.

Korjaustöiden aikana siltapaikalla on alennettu nopeusrajoitus 50 kilometriä tunnissa ja ajoittain yksi kaista pois käytöstä. Kaistojen sulkemisjärjestelyt puretaan aina päivän päätteeksi.

Jäkärlän silta on vuonna 1932 valmistunut kivinen holvisilta. Sillan päällysrakenne on levennetty 1975 teräsbetonisella laatalla. Sillan alusrakenteiden betoneissa on rapaumavaurioita, jotka nyt korjataan. Samalla muun muassa sillan- ja siltapaikan kuivatusrakenteita sekä tiekaiteita parannetaan ja päällysrakenteen betonin halkeamat injektoidaan.

Liikennemäärä sillalla on noin 1007 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen hankkeen urakoitsijana toimii TYL Silko.