Kupittaalle uusi K-market syksyllä

Turun Joukahaisenkadulle avautuu syksyllä uusi K-market. Kaupan myyntiala on noin 800 neliömetriä ja pysäköintipaikkoja tulee niin parkkihalliin kuin kaupan eteen.

– On kunnia päästä avaamaan uutta K-ruokakauppaa Kupittaalle. Station Kupittaa on uusi uniikki kortteli, joka nousee Kupittaan vanhan rautatieaseman viereen, K-market Station Kupittaan kauppiaana aloittava Jenni Juhajoki sanoo.

Juhajoki uskoo uuden kaupuan palvelevan niin kiireisiä ohikulkijoita, kuin alueella työskenteleviä ja opiskelevia. – Haluamme palvella myös alueen yritysten tarpeita. Alueella asuville rakennamme laajan ja kattavan valikoiman. Kiinnitämme erityistä huomiota asioinnin helppouteen ja tarjoamme tuotteita eri hintaluokissa, Juhajoki avaa suunnitelmiaan.

Jenni Juhajoki on toisen polven kauppias ja hän on työskennellyt koko ikänsä ruokakaupassa. Hän on toiminut reilut kuusi vuotta K-Market Kyrön ja Mellilän kauppiaana.

Henkilökunnan rekrytointi uuteen myymälään aloitetaan kesällä.