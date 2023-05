Ilmavoimien Hawk syöksyi Keuruulla maahan, lentäjät pelastautuivat ja heidät on viety jatkotutkimuksiin

Ilmavoimat kertoo Twitterissä, että Hawk-suihkuharjoituskone on joutunut lento-onnettomuuteen maanantaina iltapäivällä. Kone on syöksynyt maahan Keski-Suomessa Keuruun eteläpuolella. Lentäjät ovat pelastautuneet Ilmavoimien mukaan koneesta heittoistuimella. Molemmat onnettomuuskoneessa olleet ohjaajat on tavoitettu ja heidät on toimitettu jatkotutkimuksiin, kertoo Ilmavoimat.

Keski-Suomen pelastuslaitos sai ilmoituksen ilmaliikenneonnettomuudesta Keuruun Heinäsentieltä kello 14 jälkeen. Poliisi kertoo, että tilanne on pelastustoimijohtoinen ja poliisi ohjaa alueella tieliikennettä.

Aiemmin tänä vuonna tammikuussa kaksi Hawk-suihkuharjoituskonetta suistui kiitotieltä Jyväskylässä.

Uutista päivitetty tuoreilla tiedoilla piloteista klo 15.56