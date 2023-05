Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) lajitteluasemat ovat suljettuna helatorstaina 18.toukokuuta, mikäli niiden normaali aukioloaika osuu kyseiselle päivälle. Poikkeuksena on Turussa Hiidenkadulla sijaitseva LSJH:n poistotekstiilimyymälä, joka on avoinna helatorstaina klo 11–15. Helatorstaina on suljettuna myös LSJH:n asiakaspalvelu.

Helatorstain jälkeinen perjantai on lajitteluasemilla perinteisesti vuoden vilkkain päivä, joten asiointiin kannattaa kyseisenä päivänä varata reilusti normaalia pidempi aika, vinkataan LSJH:n tiedotteessa. Tänä vuonna myöhään alkaneet kevätsäät ja -siivot voivat lisätä jonoja entisestään.

Arkipyhän vuoksi jäteastioiden tyhjennyspäivät voivat LSJH:n kilpailuttamissa kunnissa poiketa yhdellä tai kahdella päivällä tavanomaisesta.

Kesäkuun alusta Topinojan ja Korvenmäen lajitteluasemilla siirrytään kesäaikaan. Asemat palvelevat kesä–elokuussa arkipäivien lisäksi joka kuukauden viimeinen arkilauantai.