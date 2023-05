Inflaatiovauhti ei näytä hiipuvan, sillä korkotason nousu pitää vauhtia yllä: "Tilanne on nurinkurinen"

Inflaatiovauhti säilyi huhtikuussa lähes kahdeksan prosentin tasolla, ilmenee Tilastokeskuksen tiedoista. Inflaatiovauhti oli sekä maaliskuussa että huhtikuussa 7,9 prosenttia.

Huhtikuussa kuluttajahintojen nousua vuodentakaisesta pitivät yllä erityisesti asuntolainojen sekä kulutusluottojen korkojen nousu ja energian hinta. Keskuskauppakamarin mukaan inflaatio olisi ollut huhtikuussa 6,2 prosenttia ilman asuntolainakorkojen vaikutusta.

Sen sijaan asuntojen ja polttoaineiden hinnat laskivat, mikä hillitsi inflaatiokehitystä.

– Kotimaista inflaatiolukemaa sotkee tällä hetkellä aika pahasti lainakorkojen vaikutus. Asuntolainojen korkojen nousu ei kerro hintatason kallistumisesta samaan tapaan kuin muiden palveluiden tai tavaroiden hintojen korotukset. Tilanne on hieman nurinkurinen, koska korot nousevat juuri siksi, että keskuspankki pyrkii taltuttamaan inflaatiota, Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist arvioi tiedotteessa.

Vuositasolla elintarvikkeiden- ja alkoholittomien juomien hinnat nousivat 13,7 prosenttia.

– Vaikka lukema on iso, on ruuan kallistuminen laantunut jo huipusta. Vielä oleellisempaa on se, että kuukausitasolla hinnat laskivat 1,2 prosenttia. Näin isot alasuuntaiset muutokset ruuan hinnassa ovat erittäin harvinaisia, Appelqvist toteaa.

Kuluttajahintaindeksin pohjainflaatio oli 7,2 prosenttia. Pohjainflaatio ei sisällä ruoan ja energian hinnanmuutoksia, koska ne sisältävät muita hyödykeryhmiä enemmän lyhytkestoista hintojen vaihtelua.

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin (YKHI) ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli huhtikuussa 7 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli huhtikuussa 6,3 prosenttia.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta, ajoneuvoveroa eikä kalastus- ja metsästysmaksuja.