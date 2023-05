Varsinais-Suomen kokoomus toivottaa Naton osaamiskeskuksen tervetulleeksi

Varsinais-Suomen kokoomus on piirikokouksessaan ehdottamassa Naton osaamiskeskusta Varsinais-Suomeen. Puolue kertoo tiedotteessa näkevänsä Varsinais-Suomen porttina länteen ja Eurooppaan. Tästä syystä Naton toimintojen, kuten esikuntien ja osaamiskeskusten, sijainti Suomessa Varsinais-Suomessa on strategisesti tärkeää, tiedotteessa kerrotaan.

Olemassa olevien Itämeren osaamiskeskusten Puolassa, Latviassa, Liettuassa ja Virossa lisäksi osaamiskeskus Varsinais-Suomessa tukisi vahvasti Itämeren pohjoista aluetta ja koko Natoa, kerrotaan tiedotteessa.

Paikan sijaintia kokoomuksen mukaan tukee se, että Turussa sijaitsee jo nyt merivoimien esikunta ja rannikkolaivaston päätukikohta, joiden yhteyteen sopisi Naton saaristoiseen ympäristöön, Itämeren toimintaympäristöön, merelliseen hybridivaikuttamiseen tai esimerkiksi merikuljetusten suojaamiseen liittyvä osaamiskeskus.

Piirijärjestön mukaan Varsinais-Suomen alue on tunnistettava myös kansallisesti tärkeäksi Suomen huoltovarmuuden osalta. Alueella on infrayhteydet muuhun Suomeen niin pääkaupunkiseudulle kuin pohjoiseen ja sen panostus ruoantuotantoon ja -jalostukseen on merkittävä sekä läntiset satamat toimivat tärkeänä liikenneväylänä.