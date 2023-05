Ruokavirasto: Koirien rekisteröinti lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle

Ruokaviraston koirarekisteriin on ensimmäisten päivien aikana ilmoitettu yli 14 000 koiraa. Koirarekisteri avattiin yksityisasiakkaille 8. toukokuuta.

Innokkaimmin rekisteriin on ilmoitettu muita kuin rotujärjestöjen rotulistauksessa olevia rotuja, seuraavaksi suurimmat ryhmät ovat labradorinnoutajat ja suomenlapinkoirat. Yhteensä rekisterissä on jo 280 eri koirarodun edustajaa. Rekisterissä olevista koirista 85 prosenttia on syntynyt Suomessa.

Maa- ja metsätalousministeriö päätti vuonna 2021, että kaikki Suomessa asuvat koirat tulisi jatkossa tunnistusmerkitä ja rekisteröidä. Monessa muussa EU-maassa tällainen säädös on jo olemassa. Pakollista tunnistusmerkintää ja rekisteröintiä pidetään lisäkeinona parantaa koirien hyvinvointia. Tällä tavoin pyritään esimerkiksi samaan näkyväksi niitä toimijoita, jotka myyvät huomattavia määriä joko maahantuotuja tai Suomessa kasvatettuja koiria. Ruokavirasto muistuttaa, että koiraa hankkiessa varmistuttaisiin siitä, että koira on ilmoitettu rekisteriin.

– Jos näin ei ole, koiran ostajien on syytä pohtia, onko myyjän toiminnassa jotain sellaista, mitä halutaan pitää piilossa, Ruokaviraston tiedotteessa todetaan.

Koirarekisterin lisäksi myös tuleva eläintenhyvinvointilaki tuo säännöksiä koirien kauppaamiseen ja maahantuomiseen myyntitarkoituksessa. Lisäksi eläinlääkäreille tulee velvollisuus ilmoittaa koirilla diagnosoimistaan eläimen jalostuskäyttöä rajoittavista vioista ja sairauksista. Nämä ilmoitukset tehdään tulevaisuudessa Ruokaviraston koirarekisteriin.