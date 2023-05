Stockmannin hallitus on nimittänyt Susanne Ehnbågen (KTM) Stockmann-konsernin toimitusjohtajaksi 12.5.2023 alkaen. Edellinen toimitusjohtaja Jari Latvanen jättää tehtävänsä yhtiössä.

Susanne Ehnbåge siirtyy konsernin toimitusjohtajan tehtävään talon sisältä. Hän on ollut Stockmann-konserniin kuuluvan Lindexin toimitusjohtajana vuodesta 2018 alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut verkossa toimivan kodinelektroniikan vähittäiskauppayhtiön toimitusjohtajana. Susanne Ehnbåge on syntynyt vuonna 1979 ja hän on Ruotsin kansalainen.

Konsernin toimitusjohtajan tehtävän lisäksi Susanne Ehnbåge jatkaa Lindexin toimitusjohtajana.

Jari Latvanen johti talousvaikeuksissa painiskellutta Stockmannia vuodesta 2019. Sitä ennen Jari Latvanen toimin muun muassa lihatalo HK Scanin toimitusjohtajana. Hän sai potkut HK Scanilta vuonna 2018.

Stockmann-konsernin hallituksen puheenjohtaja Sari Pohjosen mukaan Lindexin liiketoiminnan vakaalla kasvulla ja tuloskehityksellä on ollut keskeinen rooli koko Stockmann-konsernin aseman parantamisessa.

Konserni jatkaa strategisten vaihtoehtojen arviointia sekä yrityssaneerauksen jälkeisiä rahoitusvaihtoehtoja, Pohjonen kertoo tiedotteessa.