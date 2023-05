Emerade-adrenaliinikynien testeissä on havaittu tapauksia, joissa kynä ei ole toiminut asianmukaisella tavalla, kertoo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea tiedotteessaan torstaina. Annosta ei joko tule lainkaan tai se tulee ennenaikaisesti.

Jos lääkkeen käyttäjällä on hallussaan minkä tahansa erän tai vahvuuden Emerade-adrenaliinikynä, se on palautettava apteekkiin. Kyseessä ei ole vaihtokelpoinen valmiste. Korvaavan valmisteen saaminen edellyttää, että potilaalla on kirjoitettu siihen lääkemääräys hoitavalta lääkäriltä.

Potilaan on hankittava uusi adrenaliinikynä, ennen kuin Emerade-kynä palautetaan apteekkiin.

Fakta Toimi näin, jos olet Emerade-adrenaliinikynän käyttäjä Ota yhteyttä hoitavaan lääkäriin saadaksesi lääkemääräyksen korvaavalle valmisteelle. Varmista ennen kynän palauttamista, että sinulla on korvaava valmiste käytössäsi. Palauta Emerade-kynä apteekkiin.

Emerade-kynää käytetään ensiapuna välitöntä hoitoa vaativissa vaikeissa, äkillisissä ja henkeä uhkaavissa allergisissa reaktioissa. Anafylaktisen reaktion aiheuttaja on usein esimerkiksi hyönteisen pisto tai purema, ruoka-aine, lääke tai fyysinen rasitus.

Anafylaksiatapauksissa on otettava aina yhteys hätäkeskukseen.

Fimea muistuttaa, että mikä tahansa adrenaliinikynä on tarkoitettu ensiavuksi. Potilaan on aina hakeuduttava hoitoon kynän käyttämisen jälkeen. Tilanteessa on soitettava hätänumeroon 112, hälytettävä ambulanssi ja mainittava tässä yhteydessä anafylaksia, vaikka potilaan oireet vaikuttaisivatkin olevan jo häviämässä. Käytetty adrenaliinikynä on hyvä ottaa mukaan.