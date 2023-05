ÅU: Turkulaisen yläkoulun opettajaa syytetään seksistisestä ja rasistisesta kielenkäytöstä oppitunneilla

Oppilaat syyttävät Turun St. Olofsskolanissa työskentelevää opettajaa seksistisistä, rasistisista ja oppilaita halventavasta kielenkäytöstä oppitunneilla. Åbo Underrättelser kertoi asiasta ensimmäisen kerran huhtikuun lopulla.

Asia nousi koululla esille viime vuoden maaliskuussa, kun oppilaat toimittivat rehtori Christer Karlssonille listan, johon oli kerätty useita yksityiskohtaisia esimerkkejä opettajan puheista. ÅU kertoo nähneensä listan ja keskustelleensa muutaman listan laatimiseen osallistuneen oppilaan kansaa.

Listalle on koottu 6–7 oppilaan kokemuksia eri luokilta. Kolme heistä ei enää opiskele kyseisessä yläkoulussa.

Oppilaiden mukaan rehtori on lakaissut valitukset maton alle.

Karlsson kertoo ÅU:lle, että asiasta on keskusteltu opettajan kanssa, eikä hän ole sen jälkeen kuullut valituksia oppilailta.

Turun ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden palvelualuejohtaja Liliane Kjellman sanoo ÅU:n torstaina julkaisemassa haastattelussa, että asiaa on tutkittava uudelleen.

– Selvitämme, mistä on kyse ja onko siellä mahdollisesti jotain meneillään. On sanomattakin selvää, että opiskelijoilla on täysi oikeus turvalliseen arkeen ja meidän on tutkittava kaikki, mikä voi vaarantaa sen. Tutkimme kaiken tietoomme tulevan parhaalla mahdollisella tavalla, Kjellman sanoo ÅU:lle.