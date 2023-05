Ifin vahingonkorvaukset jo yhdeksän miljoonaa euroa päivässä

Sampo-konserniin kuuluvan vakuutusyhtiö Ifin alkuvuoden tulosta rasittivat kasvaneet korvauskulut ja talvivahinkojen määrä sekä heikko automyynti etenkin Ruotsissa. Tästä huolimatta yhdistetty kulusuhde, eli vakuutusmaksujen ja korvausten suhde, parani konsernitasolla. Suomessa kulusuhde hieman heikkeni.

Korvauskulut ovat vuoden ensimmäisellä kvartaalilla kasvaneet niin, että yhtiön päivittäin maksamat vahingonkorvaukset ovat ensimmäistä kertaa lähes yhdeksän miljoonaa euroa.

– Meidän on muutettava hintojamme inflaation takia, ja samaan aikaan yleinen taloudellinen tilanne tekee asiakkaistamme hintatietoisempia. Toimintaympäristö on vaikea. Pitkän ajan strategiamme on vakaa hinnoittelu, ja sitoudumme siihen myös myrskyisempinä aikoina. Se on ollut meille menestyksekäs strategia, ja Ifin asiakaspysyvyys on pysynyt korkealla, Ifin toimitusjohtaja Morten Thorsrud sanoo tiedotteessa.

Yhdistetty kulusuhde laski alkuvuonna 82,4 prosenttiin ja bruttomaksutulo kasvoi 6,1 prosenttia 1,96 miljardiin euroon. Suomessa yhdistetty kulusuhde heikkeni 78,9 prosenttiin.