Sauvon ja Kemiön välisellä tiellä 181 oli perjantain ja lauantain välisenä poikkeuksellinen vaaratilanne, kun ajoradalle oli kipattu soraa, kiviä ja puujätettä. Sorakasa täytti lähes kokonaan ajoradan Sauvon suuntaan ja ulottui myös vastaantulevan kaistan puolelle. Tapahtumapaikka sijaitsee loivassa mutkassa hiukan Sauvon keskustan ulkopuolella, lähellä Lautkankareen tienhaaraa. Asiasta kertoi ensimmäisenä Kunnallislehti.

Kunnallislehden mukaan paikalle osuneet nuoret tekivät asiasta ilmoituksen hätäkeskukseen ja ohjasivat liikennettä paikalla lähes parin tunnin ajan, ennen kuin palokunta ehti paikalle. Lehden tietojen mukaan kasa olisi ilmestynyt tielle jossain vaiheessa puolen yön jälkeen.

Asiaa tutkitaan nyt liikenneturvallisuuden vaarantamisena, rikosylikonstaapeli Juha Heino Lounais-Suomen poliisilaitokselta kertoo Turun Sanomille sähköpostitse. Poliisille on tehty rikosilmoitus Sauvossa lauantaina "kello 02.00 – 03.35 välisenä aikana Sauvon-Kemiöntielle kipatusta maakasasta". Maata tai savea on ollut kasassa noin kaksi kuutiota.

Heinon mukaan poliisilla on tiedossa henkilö, jota epäillään maa-aineksen kippaamisesta tielle. Epäiltyä ei kuitenkaan ole vielä kuultu.

Työmatkallaan paikalle osunut Heikki Palkkinen otti paikalta kuvan noin kello 2.25. Palkkinen kehuu Kunnallislehdelle liikennettä ohjanneita seitsemää nuorta, jotka olivat pysäyttäneet autonsa kasan molemmin puolin ja näyttäneet muulle liikenteelle varoitusmerkkejä.

– Olin menossa työkeikalle Turkuun ja kyllä huomasi, että nuoret olivat itsekin kauhun vallassa, että mitä kuuluu tehdä ja kertoivat myös, että hätäkeskus ei ole ottanut heidän yhteydenottojaan vakavasti. Kun palasin Turusta takaisin, he edelleen ohjasivat itsekseen liikennettä, Palkkinen kertoo lehdelle.

Sauvolaisen Kia Mäkirinteen mukaan ensimmäisenä kasan siivosi sivuun ohikulkija, joka haki kotoaan siihen tarvittavan koneen. Mäkirinne on yksi muuta liikennettä varoittamaan pysähtyneistä nuorista. Mäkirinne kertoo Kunnallislehdelle, että hätäkeskus ei tuntunut ottavan nuorten puheluja tosissaan, eikä pelastuslaitosta saatu paikalle koko sinä aikana, jonka nuoret olivat paikan päällä.

– Eka kerta että sinne soitetaan, mutta meitä ei uskottu, ja tuntuu ettei kuunneltukaan. Ikään kuin kyse olisi ollut parista soraämpäristä, Mäkirinne sanoo lehden haastattelussa.

Kunnallislehden mukaan hätäkeskuksesta nuoria oli neuvottu ottamaan yhteyttä tieliikennekeskukseen, josta taas kehotus kävi ottaa uudelleen yhteyttä hätäkeskukseen.

Turun hätäkeskuksen päällikkö Mauri Turula myöntää Kunnallislehdelle, että sorakasasta on tullut hätäkeskukseen kaikkiaan yksitoista eri puhelua lauantai-yönä kello 0.55 ja 3.20 välisenä aikana. Tujulan mukaan hätäkeskuksen päivystäjä on ensimmäisen soiton jälkeen ottanut yhteyttä tieliikennekeskukseen ilmoittaakseen tilanteesta toimenpiteitä varten. Päivystäjä on myöhemmin ollut tieliikennekeskukseen uudelleen yhteydessä, kun soitot ovat jatkuneet. Vasta kello 3.20 yhteyttä on otettu poliisiin ja pelastusviranomaisiin. Tujulan mukaan tapahtumien kulkua selvitetään.

– Ymmärrän hyvin paikallaolijoiden turhautumisen pitkään odotusaikaan. Virkamiehen näkökulmasta nuoret ovat toimineet tilanteessa erittäin hienosti, Tujula sanoo Kunnallislehdelle.