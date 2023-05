Luonnonsuojeluliitto kitkee jättiputkea Varsinais-Suomesta viimeistä kesää – kuntien ja maanomistajien toivotaan jatkavan torjuntatyötä

Suomen luonnonsuojeluliiton maastotyöntekijät torjuvat jättiputkea Varsinais-Suomesta vielä ensi kesän ajan. Vuonna 2019 käynnistynyt EU LIFE -rahoitteinen hanke päättyy tänä vuonna. Luonnonsuojeluliitto toivoo että kunnat ja yksityiset maanomistajat jatkaisivat työtä, jotta torjuntatyössä päästään pysyviin tuloksiin.

Kansallisen vieraslajien hallintasuunnitelman tavoitteena on hävittää jättiputket Suomesta vuoteen 2038 mennessä. Suomen haitallisimpiin vieraslajeihin kuuluva jättiputki on myös EU:n haitallisten lajien listalta.

Jättiputki köyhdyttää luonnon monimuotoisuutta, sillä se leviää erittäin helposti ja syrjäyttää alkuperäistä kasvilajistoa. Laji on myös uhka ihmisen terveydelle, sillä jättiputken kasvineste aiheuttaa iholle joutuessaan palovamman kaltaisia oireita.

Luonnonsuojeluliiton neljän hengen tiimi on torjunut jättiputkea 12 varsinaissuomalaisessa kunnassa. Hankkeessa ovat olleet mukana Raisio, Naantali, Masku, Mynämäki, Laitila, Lieto, Paimio, Aura, Pöytyä, Marttila, Koski TL ja Loimaa.

Jättiputkea on kitketty 270 kohteessa. Vieraslajia on torjuttu lähinnä kaivamalla kasveja ylös juurineen, kukintoja poistamalla sekä peittämällä ja niittämällä suurempia kasvustoja.

Vastuu jättiputken hävittämisestä on viime kädessä maanomistajalla. Vieraslajilain mukaan maanomistaja ei saa kasvattaa tai päästää jättiputkia ympäristöön.

Vaikka jättiputken torjunnassa on edistytty, monien kiinteistöjen maaperässä edelleen runsas siemenpankki. Luonnonsuojeluliiton mukaan kasvi voi säilyä elinvoimaisena jopa kymmenenkin vuotta. Tämän vuoksi jättiputken kasvua torjuntakohteilla tulee seurata myös tulevina vuosina.

– Kaivaminen on osoittautunut selvästi tehokkaimmaksi jättiputken torjuntakeinoksi ja onkin siksi suositeltava torjuntatapa. Se kannattaa aloittaa jo alkukesällä jättiputkien ollessa vielä suhteellisen pieniä, jolloin kaivaminen on helpompaa. Jättiputkea torjuttaessa on muistettava suojata iho ja silmät hyvin kasvinesteen vuoksi, maastotyön koordinaattori Lotta Hollmén kertoo Luonnonsuojeluliiton tiedotteessa.

Jos jättiputken kitkeminen ei onnistu omatoimisesti, voi torjunnan ostaa myös ostaa esimerkiksi kotitalouksille kiinteistönhuoltopalveluita tarjoavilta yrityksiltä. Lisäksi osa kunnista torjuu jättiputkea pyydettäessä myös yksityisillä mailla.

Luonnonsuojeluliitto kehottaakin kuntia ja yksityisiä maanomistajia yhteistyöhön torjunnassa. Vieraslajit eivät noudata kiinteistörajoja, vaan kitkemättä jääneet jättiputket leviävät nopeasti yksityisiltä mailta muualle ja toisin päin.

Mahdonta vieraslajin hävittäminen ei ole.

– Vaikka jättiputkien torjunta vaatii usean vuoden systemaattisen torjunnan ja seurannan, on niistä aiempien kokemusten perusteella mahdollista päästä eroon. Mitä aiemmin ryhtyy toimiin, sitä helpommalla ja halvemmalla pääsee, hankekoordinaattori Titta Vikstedt painottaa.

Jättiputkien torjuntatyö on osa EU LIFE -rahoitteista VieKas LIFE -hanketta. Jättiputken lisäksi hankkeen aikana on hävitetty myös jättipalsamia ja keltamajavankaalia.