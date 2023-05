Varsinais-Suomessa käynnistyvä Voimaa vanhuuteen -toimintamalli panostaa iäkkäiden liikkumiseen ja toimintakyvyn ylläpitämiseen

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella panostetaan tulevina vuosina iäkkäiden toimintakyvyn ylläpitämiseen.

Kotona vielä itsenäisesti pärjääville, toimintakyvyltään heikentyneille iäkkäille tarjotaan maksutonta liikuntaneuvontaa ja voima- ja tasapainoryhmiä.

– Riittävällä päivittäisellä liikkumisella ylläpidämme toimintakykyä, lisäämme osallistumismahdollisuuksia, tuemme ikäihmisten itsenäistä kotona asumista sekä pienennämme riskiä joutua sote-palveluiden piiriin, toteavat asiantuntijat Merja Männikkö ja Sari Sirkelä Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta.

Yli 75-vuotiaiden osuus Varsinais-Suomen väestöstä on suurempi kuin Suomessa keskimäärin. Alueellisen hyvinvointikertomuksen mukaan lähes 30 prosenttia tästä ikäryhmästä kokee suuria vaikeuksia puolen kilometrin kävelyssä. Koronapandemia on lisännyt myös sosiaalista eristäytymistä ja haastanut mielen hyvinvointia.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Voimaa vanhuuteen -toimintamallissa tehdään yhteistyötä hyvinvointialueen, kuntien ja paikallisten järjestöjen kesken. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat avainasemassa kohderyhmän tavoittamisessa, liikunnan puheeksi ottamisessa sekä heidän ohjaamisessa liikuntaneuvontaan tai toimintakyvyn mukaiseen voima- ja tasapainoryhmään.

– Tavoitteena on saada kuntiin iäkkäille suunnattua maksutonta matalan kynnyksen liikuntaneuvontaa. Kuntiin koulutetaan vertaisohjaajia ryhmien vetäjiksi yhdessä Rajattomasti liikuntaa -kumppanuusverkoston kanssa, kertoo Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n kehittämispäällikkö Anu Oittinen tiedotteessa.

Ikäinstituutin koordinoimassa kolmen vuoden kehittämistyössä on mukana seuraavat kunnat: Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Koski, Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Oripää, Paimio, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo, Somero, Taivassalo, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa.

Tavoitteellisen kuntoilun lisäksi arjen liikunta on tärkeää. Liikuntaraportti 2022 mukaan kotona asuvat yli 70-vuotiaat iäkkäät viettävät hereillä ollessaan keskimäärin 11 tuntia istuen tai makoillen. Riittävä päivittäinen liikkuminen tukee monien pitkäaikaissairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta.

– Alueellista Voimaa vanhuuteen -työtä on tehty aiemmin Etelä-Karjalassa muun muassa Pysytään pystyssä -ryhmien osalta. Nyt on jo huomattu, että lonkkamurtumien määrän nousu on taittunut selvästi. On hienoa päästä jatkamaan tätä vaikuttavaa työtä Varsinais-Suomessa, toteaa Ikäinstituutin liikunnan johtaja Pirjo Kalmari.