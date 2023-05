Nummi–Halisiin suunnitteilla uusi kirjasto – Turku kysyy asukkaiden mielipiteitä sijainnista

Turun Nummi–Halisten asuinalueelle suunnitellaan uutta kirjastoa. Asukkailla on toukokuun aikana mahdollisuus kertoa mielipiteensä kirjaston sijaintipaikasta. Turun kaupunginhallitus käsittelee asiaa kesäkuussa.

Nummen kirjasto on yksi Turun kaupunginkirjaston 11 lähikirjastosta. Kirjastorakennus on huonokuntoinen, eikä sitä kannata enää korjata.

Alueella on kaksi vaihtoehtoa uudelle kirjastolle. Kirjasto voidaan rakentaa joko nykyiselle tontille osoitteeseen Töykkälänkatu 22 tai Halisten liikekeskuksen lähistölle osoitteeseen Gregorius IX:n tie 12. Jälkimmäinen tontti on tällä hetkellä tyhjillään. Sijaintien välillä on linnuntietä noin puoli kilometriä ja kävelyteitä pitkin noin 1,2 kilometriä.

– Nummen kirjasto on suosittu ja ahkerasti käytetty kirjasto, joten sijaintipaikkojen vertailu tehdään huolella, sanoo Turun kaupunginkirjaston kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula kaupungin tiedotteessa.

Sijaintivaihtoehtoja on tarkasteltu väestödatan suhteen ja palvelun saavutettavuutta on arvioitu kävellen ja autolla. Sijaintivaihtoehdoista on tehty myös ennakkovaikutusten arviointi. Sen perusteella kirjaston palveluiden tuottamisen, rakentamiskustannusten ja ympäristön näkökulmista molemmat vaihtoehdot ovat hyvin samankaltaisia.

Eroja sijaintien kesken löytyy saavutettavuudesta sekä alueiden tulevan kehityksen näkökulmista. Lisäksi tontit tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia rakentamisen ja liikenteen suhteen.

Asukkaat voivat kertoa toivomastaan sijaintivaihtoehdoista Kerro kantasi -kyselyssä, joka aukeaa tiistaina kello 18 osoitteessa kerrokantasi.turku.fi/nummikirjasto.

– Esittelemme kyselyssä erilaisia näkökulmia sijaintiin ja kysymme asukkailta mielipidettä näistä. Toivon, että kysely tavoittaa Nummi-Halisten asukkaat mahdollisimman laajalti, sanoo palvelupäällikkö Kari Pohjola Turun kaupunginkirjastosta.

Alueen asukkaille esitellään vaihtoehtoja ja heidän mielipiteitään kuullaan HaliSviikolla. Kirjaston edustajat ovat tavattavissa tiistaina 9.5. Nummen kirjastossa kello 18 ja HaliSillassa Halisten koulun pihalla torstaina 11.5. kello 18–20. Lisää keskustelutilaisuuksia järjestetään mahdollisesti toukokuun aikana. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia.