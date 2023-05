Kuningas Charles III kruunataan tänään lauantaina Lontoossa. Kuningaspari Charles ja Camilla lähtee liikkeelle Buckinghamin palatsilta kohti kirkkoa hieman puolenpäivän jälkeen Suomen aikaa. Kruunajaisseremonia Westminster Abbeyssa alkaa klo 13. Samassa kirkossa on vietetty kruunajaisia lähes tuhat vuotta.

Lue: Mikä on Supertunica? Miksi kuninkaan käteen laitetaan kultapallo? – Näillä vinkeillä seuraat kuningas Charles III:n kruunajaislähetystä

Seremonia kestää noin kaksi tuntia. Siinä Charles saa päähänsä Pyhän Edwardin kruunun, joka valmistettiin aikanaan Kaarle II:n kruunajaisiin. Edellisen kerran se asetettiin kuningatar Elisabetin kutreille vuonna 1953. Tuolloin 4-vuotias Charles oli mukana tilaisuudessa.

Seremonian jälkeen kuningasperhe siirtyy juhlakulkueessa takaisin palatsiin. Luvassa on yleisön tervehtiminen parvekkeelta. Läsnä on tuhansia sotilaita sekä ilmavoimien tekemä kunnialento.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Suomen presidenttipari Sauli Niinistö ja Jenni Haukio ovat kutsuvieraiden joukossa.

Lontooseen on kerääntynyt tuhansia ihmisiä seuraamaan juhlintaa. Paikalla on myös monarkiaa vastustavia mielenosoittajia. Maanantai on Britanniassa ylimäääräinen vapaapäivä.

Yle seuraaa tapahtumaa suorassa lähetyksessä alkaen kello 11.45 Areenassa ja TV1:llä.

Lue myös: Vapise Lontoo, kuningas Charles kruunattiin jo Turussa – päiväkotilaiset juhlivat kuningasparia näyttävin menoin

Kuvat todistavat, millainen tyyliniekka kuningas Charles oli jo nuorena – katso, mistä koostuu taiturimainen tyylitaju, jonka hiusten harmaantuminen on kruunannut