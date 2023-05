Nuoret taiteilijat pääsevät lauantaina irti Turun linnassa – muotia, musiikkia ja taidetta yhdistelevässä tapahtumassa on luvassa "kuninkaallinen ja taivaallinen ilmapiiri"

Turun linnassa järjestetään lauantaina 6. toukokuuta muotia, musiikkia ja taidetta yhdistelevä Fashcene-muotinäytös. Luvassa on seitsemän nuoren vaatesuunnittelijan minimallistot, joita esittelee 37 mallia sekä seitsemän uransa alussa olevaa artistia.

Tapahtuman tuottaa talkootyönä 74 nuorta. Taustatuotannossa on mukana valokuvaajia, videokuvaajia, graafikoita, järjestyksenvalvojia, ääni- ja valomiehiä, tuotantohenkilökuntaa, meikkaajia, maskeeraajia ja parturikampaajia.

– Tätä työtä tehdään puhtaasti rakkaudesta lajiin. Tavoitteenamme on luoda alusta nuorille lupauksille, tuottaa yleisölle unohtumaton elämys ja elävöittää Turun kulttuurikenttää tavalla, jota kukaan ei ole aiemmin tehnyt, sanoo tiedotteessa Eveliina Salminen, yksi Fashcene ry:n perustajista.

Vuoden 2023 tapahtuma kantaa nimeä Eyes of the Beholder. Teeman on ideoinut Panashe Kauhanen, joka on niin ikään yksi kolmesta Fashcene ry:n perustajista. Ensimmäisen kerran tapahtuma järjestettiin viime vuonna Turun Teknologiakiinteistön parkkihallissa. Tämän vuoden teema poikkeaa täysin viime vuoden abstraktista underground-teemasta, kertoo Kauhanen.

– Luvassa on kuninkaallinen ja taivaallinen ilmapiiri. Haluamme silti kunnioittaa alkuperäistä ja pysyä juurissamme, joten yhdistämme nämä kaksi konseptia luodaksemme jotain uutta ja omaperäistä, hän sanoo.

Ensimmäisen vuoden tapahtumatuottajien Kauhasen, Eveliina Salmisen ja Aada Peltoniemen lisäksi tänä vuonna mukana ovat graafiset suunnittelijat Noel Kipre ja Seemi Peltoniemi, artistivastaava Arsalan Azizi sekä myynti- ja markkinointipuolen Sofia Kostjukova ja Lilly Simola.

Turun linna on aikoinaan toiminut tärkeänä osana muodin saapumisessa Turkuun. Miljöö on yksi koko Suomen hienoimmista ja kulttuuririkkaimmista nähtävyyksistä, tapahtuman järjestäjät näkevät. Fashcene pyrkii kirjoittamaan historiaa uudelleen tuomalla uutta, nykyaikaista ja idearikasta kulttuurisisältöä yli 700 vuotta vanhaan nähtävyyteen.

Tapahtumassa tullaan näkemään asukokonaisuuksia, joita ei ole nähty missään aiemmin. Mallistot on suunniteltu tapahtumaan ja sen teemaan sopiviksi.

– Jokaisella suunnittelijalla on täysin omanlaisensa näkemys tämän vuoden teemasta ja se tekee tapahtuman sisällöstä erityisen rikkaan ja mielenkiintoisen. Suunnittelijat ovat antaneet kaikkensa tälle projektille ja tehneet töitä yli puoli vuotta nimenomaan tätä näytöstä varten. Kova työ palkitaan lauantaina loppuunmyydyssä tapahtumassamme, toteaa Fashcene ry:n kolmas perustaja Aada Peltoniemi.

Näytökseen on tulossa lähes 300 ihmistä. Yhteistyökumppaneina ja sponsoreina mukana ovat muun muassa Turun musiikkijuhlat, Dotle Beauty, Blomma Creatives sekä Turun kauppatorin laidalle juuri avautunut vaatemyymälä Kromi.