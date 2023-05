Kauppahallin väliaikaisesta paikasta päätetään syksyllä – esillä kaksi vaihtoehtoista väistötilaa

Kauppahallin korttelin kehittäminen etenee suunnitelmien mukaisesti ja väistötilan sijaintipaikasta päätetään syksyllä, tiedottaa Turun kaupunki.

Parhaillaan käynnissä on korttelin asemakaavamuutoksen valmistelu ja Kauppahallin väistötilan kahden vaihtoehtoisen sijainnin tarkempi selvitystyö. Yhteistyössä Turun Osuuskaupan ja Kiinteistö Oy Kauppiaskatu 9 a:n kanssa kartoitetaan Wiklundin sisäpihan soveltuvuutta väistötilalle. Kauppahallin kauppiaiden toiveesta tutkitaan myös mahdollisuutta sijoittaa väistötila Kauppatorille. Hallin on tarkoitus siirtyä väistötiloihin arviolta vuoden 2025 lopulla.

– Sijoituksessa tulee huomioida hallitoiminnan erilaiset tilantarpeet, kuten myyntialueet, tuotantotilat, varastot ja jätehuolto. Lisäksi varmistetaan tilojen saavutettavuus liikenneturvallisuus ja rakennettavuus. Tärkeä on huomioida myös lähiympäristön muut osapuolet, torisijainnin osalta torikauppiaat ja torilla toimivat ravintolat. Wiklund-vaihtoehdon alustavassa suunnittelussa pyritään integroimaan hallin väliaikaistilan toimintoja Wiklund-keskuksen kaupalliseen kokonaisuuteen ja siten saamaan hallin asiakkaille entistäkin laajemmat palvelut käytettäväksi. Hallin väistötilan tulee olla helposti saavutettavissa torilta ja toriparkilta, kertoo hallin peruskorjauksen hankepäällikkö Tommy Gustafsson kaupungin tiedotteessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kauppahallin korttelin suunnannäyttäjänä toimii Turun kaupungin ja JKMM Arkkitehtien kehityskonsepti, jonka kaupunginhallitus hyväksyi viime vuoden lopulla. Hankkeessa on parhaillaan käynnissä kehityskonseptin mukaiset muutokset mahdollistavan asemakaavan valmistelu. Kaavasuunnitelmia on tarkoitus esitellä avoimessa yleisötilaisuudessa ensi syksynä, ennen kuin ne tarkennetaan lopulliseksi kaavaehdotukseksi.

– Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan Kauppahallia ympäröivien tonttien täydennysrakentaminen ja kehittäminen nykyistä yhtenäisemmäksi kaupan ja palvelujen keskittymäksi. Kaupunki laatii kaavamuutoksen sekä teettää sitä varten tarvittavat selvitykset, kuten liikennesuunnitelmat, pohja- ja maaperätutkimukset sekä museaaliset selvitykset, kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahti kuvailee tiedotteessa työvaihetta.

Maaliskuussa allekirjoitetun yhteistyösopimuksen mukaisesti kauppahallikorttelin kehittämiskumppanit, Turun kaupunki, JKMM Arkkitehdit Oy, Kauppahallikorttelin kehitys Oy ja Asunto Oy Linnankatu 17, myötävaikuttavat kukin omalla panoksellaan kaavavalmisteluun.

– Tiivis yhteistyömme Turun kaupungin ja kaupunkilaisten sekä korttelin osapuolten kanssa jatkuu seuraavaksi kaavoitusvaiheessa. Kauppahallin peruskorjaus ja toiminnan turvaaminen on kehittämisen ensisijainen lähtökohta, Harri Lindberg JKMM Arkkitehdeiltä sanoo.

Vuonna 1896 rakennettu Kauppahalli halutaan säilyttää mahdollisimman alkuperäisenä, vaikka iäkäs halli vaatii peruskorjaamista ja rakenteellisia parannuksia. Kauppahalli palvelee normaaliin tapaan nykyisissä tiloissa vielä ainakin pari vuotta.

– Hallin kävijä voi luottaa löytävänsä sieltä tutut herkut ja palvelut. Lisäksi vireä halli tarjoaa koko ajan myös uutta: perinteisten toimijoiden uusia palveluja sekä kokonaan uusia ravintolatoimijoita, muistuttaa Turun kaupungin kauppapaikkapäällikkö Hanna Sjöbring.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Lue myös: Turku etsii paikkaa väliaikaiselle Kauppahallille – keskustelussa välähtää jopa Hakaniemen väistötilan kuskaaminen Turkuun