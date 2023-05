Meyer pääsi viime vuonna 20 miljoonan euron operatiiviseen tulokseen

Meyer Turku Group tytäryhtiöineen teki viime vuonna 1,30 miljardin euron liikevaihdon. Kasvua edeltävän vuoden 1,079 miljardista oli noin 200 miljoonaa euroa eli noin 20 prosenttia. Operatiivinen tulos kasvoi edeltävän vuoden 10,8 miljoonasta 20,3 miljoonaan euroon.

Konserni teki viime vuonna 15,6 miljoonan euron tappion, joka oli kyllä edeltävää vuotta pienempi, jolloin tappioksi kirjattiin 17 miljoonaa.

Telakkayhtiön henkilöstön määrä on kasvanut vuodesta 2021, jolloin sota Ukrainassa lisäsi ongelmia esimerkiksi työvoiman saatavuudessa. Konsernin investoinnit pysyivät edellisvuoden tasolla eli noin päälle 12 miljoonassa eurossa.

– Vuonna 2022 meitä koettelivat erityisesti vaikeudet materiaalien saatavuudessa sekä materiaalien ja rahoituksen kiristyneet kustannukset, toimitusjohtaja Tim Meyer toteaa katsauksessa.

Yhtiö kertoo keskittyvänsä vuonna 2023 uusiin teknologioihin. Risteilyalan vihreä siirtymä todetaan katsauksessa olevan yhtiölle merkittävä mahdollisuus.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Telakka valmistautuu Icon of the Seas -risteilyaluksen merikokeeseen kesäkuun puolivälissä. Telakalla ovat työn alla myös TUI Cruisesille vuonna 2024 luovutettava Mein Schiff 7 sekä Icon 2, joka valmistuu vuonna 2025. Näiden lisäksi Meyer Turun tilauskirjassa on vuonna 2026 valmistuva Icon 3. Telakka tulee myös toimittamaan Rajavaltiolaitokselle kaksi monitoimista ulkovartiolaivaa, jotka valmistuvat vuosina 2025 ja 2026.

Meyer Turku luovutti viimeksi marraskuussa 2022 Carnival Cruise Line -varustamon tilaaman Carnival Celebration -risteilijän, joka oli yhtiön 50-vuotisjuhla-alus.