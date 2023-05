Suomessa vähemmän sähköpotkulautaonnettomuuksia tietyn yhtiön laudoilla kuin muualla Euroopassa

Voin sähköpotkulautoja käyttäville sattuu Suomessa merkittävästi vähemmän onnettomuuksia kuin muualla Euroopassa. Sähköpotkulautayhtiö Voin mukaan Suomi on yksi niistä Euroopan maista, joissa sähköpotkulautaonnettomuuksia tapahtuu vähiten. Tieto perustuu Voille raportoituihin onnettomuksiin 2021–2022.

Voin turvallisuusraportin mukaan Suomessa tapahtui 2,76 vakavaa onnettomuutta miljoonaa ajettua kilometriä kohden. Eurooppalainen keskiarvo on 5,45. Eniten onnettomuuksia sattui Isossa-Britanniassa, jonka onnettomuustaajuus on noin nelinkertainen Suomeen verrattuna, eli 11,49 vakavaa onnettomuutta miljoonaa kilometriä kohti.

Infrastruktuurin turvallisuus vaikuttaa onnettomuusmäärään. Onnettomuusriski kasvaa teillä, joissa on vilkkaita risteyksiä, riittämättömästi tilaa, jäätä tai epätasaisuutta. Suomen ja muiden Pohjoismaiden pyörätieverkosto on hyvä ja turvallinen verrattuna Isoon-Britanniaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Myös saksalaisen Goethe-yliopiston vuonna 2022 tekemässä, kuuden maan onnettomustilastoihin perehtyneessä tutkimuksessa havaittiin hyvän pyörätieverkoston vaikutus sähköpotkulautaonnettomuuksien määrään.

Suomen hyvään sähköpotkulautaturvallisuuteen vaikuttaa myös se, että sähköpotkulautojen käyttöön on jo vuosien varrella ehditty tottua.

– Suomi yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa sijoittuu vertailussamme turvallisuuden suhteen parhaiten menestyvien maiden joukkoon. Parannettavaa on edelleen meilläkin, mutta onnettomuustrendi on Suomessa edelleen laskeva, yhteiskuntasuhteista vastaava Hannu Oskala kertoo Voin tiedotteessa.

Yksi sähköpotkulautailuun Suomessa liittyvistä turvallisuushaasteista on päihtyneenä ajo.

– Tähän tulisi lainsäädännöllä puuttua, mutta omalta osaltamme pyrimme estämään sitä sovelluksemme reaktiotestillä. Sen teko on saanut monen käyttäjän luopumaan ajosta päihtyneenä, Oskala sanoo tiedotteessa.

Oskala mainitsee Oslon hyvänä esimerkkinä siitä, miten turvallisuutta on parannettu yhteistyössä kaupungin kanssa. Siellä sähköpotkulautatoimijoiden määrää on säädelty laatuun liittyvillä kilpailutuksilla. Norjaan on sen takia tuotu teknisiä innovaatioita, jotka hillitsevät esimerkiksi katukäytävillä ajamista.

– Suomen nykyinen toimintaympäristö ei vastaavaa tällä hetkellä mahdollista, Oskala sanoo.