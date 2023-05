Kaivosteollisuusyhtiö Metso Outotecin nimi on jatkossa pelkästään Metso. Metso Outotecin yhtiökokous hyväksyi nimenvaihdoksen keskiviikkona ja muutos on astunut voimaan torstaina. Maailmanlaajuisesti nimenmuutos toteutetaan asteittain. Yhdistelmänimi on perua yhtiöiden fuusiosta vuodelta 2020, jossa silloisen Metson kaivosliiketoiminta ja Outotec yhdistyivät. Jäljelle jäänyt Metso muuttui samassa yhteydessä Nelekseksi.

– Metso ja Outotec on integroitu onnistuneesti, ja nyt keskitymme kasvattamaan vahvaa yhtenäistä Metso-yhtiötä ja brändiä, sanoo Metson toimitusjohtaja Pekka Vauramo yhtiön tiedotteessa.

Outotec säilyy edelleen yhtiön tuotenimenä. Sillä on yhtiön mukaan "huomattavaa arvoa tiettyjen keskeisten teknologioiden ja tuotteiden nimenä".

– Painopisteemme on selkeä: mahdollistamme kestävää modernia elämäntapaa ja ajamme koko teollisuudenalan muutosta selkeän strategian ja vahvan kulttuurimme avulla. Tavoitetta tukee yrityksen nimi, joka on lyhyt ja vakiintunut, ja jonka kaikki sidosryhmämme tunnistavat. Palvelujen merkitys liiketoiminnassamme on erittäin merkittävä ja sen tueksi tarvitsemme yhden vahvan nimen, Vauramo sanailee tiedotteessa.

Uusi nimi näkyy yhtiön logossa, mutta muuten visuaalinen ilme pysyy ennallaan. Metsolla on kaikkiaan noin 16 000 työntekijää ja sen liikevaihto oli noin 5,3 miljardia euroa vuonna 2022.

