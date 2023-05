Ylen kannatusmittaus: Jopa yhdeksän kymmenestä äänestäisi nyt samaa puoluetta kuin kuukausi sitten eduskuntavaaleissa

Ylen kannatusmittauksen taustatietojen perusteella yli yhdeksän kymmenestä kuukausi sitten eduskuntavaaleissa äänestäneestä on puolueesta riippumatta pysynyt äänestämiensä puolueiden takana.

Kokoomusta äänestäisi 21,6 ja perussuomalaisia 20,6 prosenttia suomalaisista. SDP:n kannatus on pysynyt 19,9 prosentissa.

Vaalitappion kärsineen keskustan kannatus laski eduskuntavaaleista runsaan prosenttiyksikön. Puolueen kannatus on nyt Ylen kannatusmittauksen mukaan 10,2 prosenttia.

Viidenneksi suosituimpia ovat vasemmistoliitto ja vihreät, kummankin puolueen kannatus nousi 7,5 prosenttiin.

Myös kristillisdemokraattien ja RKP:n kannatus on samalla tasolla kuin vaaleissa. KD:tä äänestäisi nyt 4,3 ja RKP:tä 4,1 prosenttia. KD:n suosio on nyt vähän RKP:tä korkeampi. Liike Nytin kannatus on kaksi prosenttia.