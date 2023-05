Turussa on avattu rakennusvalvonnan nettikauppa, tarkoituksena on nopeuttaa lupaprosessia

Turun rakennusvalvonnassa on toukokuun ensimmäisellä viikolla otettu käyttöön rakennuslupiin liittyvien aineistojen kauppapalvelu, tiedottaa Turun kaupungin kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus.

Palvelu tulee sisältämään rakennuslupien koko dokumentaation eli pääpiirustukset, lupapäätökset, loppukatselmuspöytäkirjat ja myöhemmin myös rakennepiirustukset. Koulujen ja viranomaiskiinteistöjen tietoja ei palvelussa ole saatavilla. Maksu tapahtuu verkkomaksulla.

– Aiemmin asiakkaat ovat voineet tulla paikan päälle katsomaan dokumentteja. Käynnin yhteydessä niitä on tarvittaessa maksua vastaan kopioitu. Lisäksi on ollut mahdollista ottaa yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse ja tilata dokumentteja sähköpostiin. Näiden ongelmahan on tietysti ollut palvelun hitaus, toteaa tarkastusinsinööri Kaleva Latvala.

Kauppapalvelu on osa Rakennusvalvonnan digitaalisten palveluiden kehittämistä, jolla pyritään helpottamaan ja nopeuttamaan asiakkaiden asiointia. Palvelussa on jo avaushetkellä paljon materiaalia ja käynnissä oleva digitointiprojekti tuottaa sitä jatkuvasti lisää.