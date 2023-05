Turkulainen Ulriika Sundell A-klinikan lääketieteelliseksi johtajaksi

A-klinikka Oy:n uudeksi lääketieteelliseksi johtajaksi on valittu turkulainen lääkäri, eläinlääkäri ja yrittäjä Ulriika Sundell. Sundell on lääkäri, jolla on myös päihdelääketieteen erityispätevyys ja hän on työskennellyt päihde- ja mielenterveyssektorilla yli kymmenen vuotta.

Sundell on aiemmin työskennellyt muun muassa Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:llä huume- ja korvaushoitoyksikön lääkärinä, Kaarinan kaupungilla Mielenterveys- ja päihdeyksikön vt. ylilääkärinä, Addiktum Oy:llä päihdelääkärinä sekä esimerkiksi vankiterveydenhuollossa. Lisäksi Sundell on työskennellyt myös A-klinikka Oy:n yksiköissä Varsinais-Suomessa päihdelääkärinä.

A-klinikka Oy:n vt. toimitusjohtaja Hannu Jouhki on vakuuttunut, että Sundell vahvistaa entisestään yhtiön kykyä tuottaa vaikuttavia ratkaisuja tulevaisuuden päihdehoidossa: