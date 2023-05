Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on saapunut vierailulle Suomeen. Pääkaupungissa ovat näkyvillä mittavat turvallisuustoimet. Zelenskyi tapaa Helsingissä presidentti Sauli Niinistön ja Pohjoismaiden pääministereitä.

Suomessa ovat vierailulla myös Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson, Norjan pääministeri Jonas Gahr Störe, Tanskan pääministeri Mette Frederiksen ja Islannin pääministeri Katrin Jakobsdottir.

Tapaamisen aiheena ovat maiden tuki Ukrainalle, ajankohtaiset turvallisuuskysymykset ja pohjoismainen yhteistyö.

Virallisen vierailun työlounaalle osallistuvat myös pääministeri Sanna Marin ja ulkoministeri Pekka Haavisto. Lisäksi presidentti Zelenskyin ohjelmassa on tapaaminen eduskunnan puhemies Petteri Orpon kanssa.

Zelenskyi ei ole ollut vierailulla Suomessa aikaisemmin, mutta hän piti videopuheen eduskunnalle viime elokuussa. Suomen valtionjohto on vieraillut Ukrainassa säännöllisesti sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan maahan helmikuussa 2022.

Niinistö vieraili Kiovassa tammikuussa. Pääministeri Sanna Marin vieraili Kiovassa maaliskuussa ja sitä edellisen kerran vuosi sitten toukokuussa.

Lännen Median Marjo Oikarinen on seuraamassa Zelenskyin vastaanottoseremoniaa Presidentinlinnan edustalla.

Kauppatorin ja Linnan ympäristö on eristetty joka puolelta. Yhtä laajat turvajärjestelyt ovat Suomessa harvinaisia. Presidentti Zelensky on niihin tottunut.

Zelenskyin vierailu pidettiin turvallisuussyistä salaisena viime hetkiin asti.

– It’s a bit heavy”, sanoo joku Presidentinlinnan edustan tapahtumia seuraava, joka epäilee, ettei raskaita turvatoimia ole järjestetty Pohjoismaiden pääministerien takia.

Ääneen kukaan ei puhu siitä, kuka mahdollisesti on tulossa Presidentinlinnaan hetken kuluttua. Poliisit kertovat jokaiselle kysyjälle, että alkamassa on Pohjoismaiden pääministerien kokous, tervetuloa seuraamaan.

Muutama ihminen odottaa sulkujen luona, mitä tapahtuu. Punainen matto on levitetty. Kello on 11.40 ja toimittajat juttelevat, että aikataulu on vähän jäljessä.

Kauppatorin joka puolella on poliiseja, poliisiautoja ja puolustusvoimien autoja. Tunnelma tiivistyy, kun Linnan viereen tulee poliisin moottoripyöriä.

– On se Sale!

Jotkut turistit kyselevät poliisilta kiertoreittejä.

– Ei ole pitkä matka, poliisi vakuuttaa.

