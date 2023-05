Suomi enää 23. turvallisin maa toimittajille – ”Valeuutistehtaat tuhoavat lehdistönvapautta maailmalla, Suomi sahaa omaa oksaansa ihan itse”

Suomen putoaminen toimittajien turvallisuutta koskevassa mittarissa kymmenenneltä sijalta 13 pykälää alaspäin on hälyttävää. Tämä on seurausta oikeusjutusta Helsingin Sanomien toimittajia vastaan, kertoo Toimittajat ilman rajoja ry:n puheenjohtaja Yrsa Grüne-Luoma.

Toimittajat ilman rajoja -järjestön World Press Freedom Index mittaa vuosittain lehdistönvapautta 180 eri maassa ja alueella.

Lehdistönvapaus maailmalla ailahtelee ennätyksellisen voimakkaasti, kertoo kansainvälisen Toimittajat ilman rajoja -järjestön (RSF) uunituore lehdistönvapausindeksi World Press Freedom Index. Suunta koko maailmassa on huono. Esimerkiksi Pohjois- ja Etelä-Amerikasta ei löydy enää yhtäkään ”hyväksi” luokiteltua maata ja kokonaistilanne myös Afrikassa on merkittävästi heikentynyt. Huonon kehityksen taustalla on suurelta osin massiiviseksi teollisuudeksi kasvanut valeuutisointi, painottaa RSF:n pääsihteeri Christophe Deloire.

– Lehdistönvapausindeksi kertoo valtavasta ailahtelusta. On merkittäviä nousuja ja laskuja sekä ennennäkemättömiä muutoksia, kuten Brasilian 18 sijan nousu ja Senegalin 31 sijan pudotus. Tämä epävakaus johtuu viranomaisten lisääntyneestä aggressiivisuudesta monissa maissa ja kasvavasta vihamielisyydestä toimittajia kohtaan sosiaalisessa mediassa ja fyysisessä maailmassa. Ailahtelevuus on myös seurausta kasvaneesta valesisältöteollisuudesta, joka tuottaa ja levittää disinformaatiota sekä tarjoaa työkalut sen valmistamiseen, Deloire kuvailee.

Yksi ilmiötä kiihdyttävistä tekijöistä on some-alusta Twitter. RSF pitää erittäin huolestuttavana Twitterin uuden omistajan Elon Muskin linjausta, joka suosii enemmän maksupohjaista sisältöä kuin sisällön paikkansapitävyyttä. RSF on huolissaan myös tekoälyn roolista valtaviin mittoihin paisuneen valeuutisoinnin voimistajana.

Viestikoekeskus-juttu horjuttaa Suomen asemaa

Viime vuonna indeksissä viidenneksi pudonnut Suomi säilytti kokonaissijoituksensa, mutta romahti indeksin toimittajien turvallisuutta koskevassa mittarissa sijalle 23. Romahduksen syynä ovat Helsingin Sanomien toimittajien saamat tuomiot viestikoekeskuksesta julkaistun lehtijutun vuoksi.

– On pieni ihme, että Suomi säilytti viidennen sijansa kokonaisindeksissä. Suomen putoaminen toimittajien turvallisuutta koskevassa mittarissa kymmenenneltä sijalta 13 pykälää alaspäin on hälyttävää. Tämä on seurausta oikeusjutusta Helsingin Sanomien toimittajia vastaan. Kun toimittajat joutuvat nyt pelkäämään jopa langettavia tuomioita työnsä tekemisestä, journalismin elintila kutistuu. Valeuutistehtaat tuhoavat lehdistönvapautta maailmalla, Suomi sahaa omaa oksaansa ihan itse, arvioi Toimittajat ilman rajoja Grüne-Luoma.

Viides tila indeksissä on 180 maan vertailussa yhä hyvä sijoitus. Viestikoekeskus-jutusta nostetut syytteet ja erityisesti niiden seurauksena annetut tuomiot ovat silti merkittävä ongelma ei vain Suomessa, vaan myös kansainvälisesti.

– Tuomiot ovat RSF:n mukaan heikentäneet Suomessa sekä toimittajien turvallisuutta että journalismin juridista toimintaympäristöä. RSF on kuitenkin aiheellisesti korostanut, että Suomessa annetut tuomiot valtiosalaisuuksien paljastamisesta ovat vaarallinen ennakkotapaus myös kansainvälisesti. Vahinko ei siis koske vain Suomea”, alleviivaa Grüne-Luoma.

Pohjoismaat ovat muulle maailmalle kaikkiaan yhä myönteinen esikuva. Norja pitää indeksin kärkipaikkaa jo seitsemättä vuotta peräkkäin, Tanska on kolmantena ja Ruotsi neljäntenä. Pohjoismaiden keskelle kiilasi tänä vuonna Irlanti. Indeksin hännillä ovat Aasian maat Vietnam (178.), Kiina (179.) ja vihoviimeisenä Pohjois-Korea. Ukrainassa brutaalia hyökkäyssotaa käyvä Venäjä on entisestään kuristanut median toimintaa pudoten yhdeksän pykälää sijalle 164.