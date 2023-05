Keskusrikospoliisi on yhteistyössä Viron keskusrikospoliisin kanssa tutkinut törkeää ihmiskauppaa rikoskokonaisuudessa, jonka keskiössä on rakennusalaan kytkeytyviä yhtiöitä. Eri yhtiöiden ja henkilöiden muodostaman järjestäytyneen organisaation epäillään erehdyttäneen kymmeniä työntekijöitä Suomeen työskentelemään pakkotyön kaltaisissa olosuhteissa ja saaneen rikollisella toiminnallaan 2,3 miljoonan euron rikoshyödyn. Poliisi arvioi, että organisaatio on rekrytoinut vuosien 2020–2022 aikana satoja työntekijöitä ulkomailta Suomeen. Asianomistajat ovat olleet pääasiassa Latvian, Viron ja Ukrainan kansalaisia.

Keskusrikospoliisin tutkimassa rakennusalaan kytkeytyvässä rikoskokonaisuudessa identifioitiin esitutkinnan aikana 21 henkilöä, joiden epäillään päätyneen törkeän ihmiskaupparikoksen uhriksi. Törkeiden ihmiskaupparikosten lisäksi esitutkinnassa epäillään törkeää työeläkevakuutusmaksupetosta. Todellisuudessa uhrien määrä voi olla paljon suurempi. Poliisin mukaan asianomistajat eivät välttämättä tiedä joutuneensa rikoksen uhriksi. Suomesta kotimaahansa palanneiden uhrien tavoittaminen on myöskin osaltaan haastavaa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Poliisin tietojen mukaan epäillyt ovat esimerkiksi käyttäneet hyväksi asianomaisten kielitaidottomuudesta ja varattomuudesta johtuvaa riippuvaista asemaa työnantajasta. Lisäksi esitutkinnassa epäillään, että osaan työntekijöistä on kohdistettu väkivaltaa ja sillä uhkailua, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Heinonen Keskusrikospoliisin tiedotteessa.

Poliisin mukaan työpäivät ovat olleet pitkiä, eikä mahdollisuutta taukojen pitämiseen ole annettu. Asianomistajien palkkoja on useassa tapauksessa jätetty osittain tai kokonaan maksamatta.

Poliisi epäilee rikoksista järjestelmällisesti toiminutta organisaatiota, joka koostuu pääosin virolaisista henkilöistä. Toiminnan johtohenkilöitä ja taustavaikuttajia on Virossa luokiteltu järjestäytyneessä rikollisryhmässä toimineiksi henkilöiksi. Suomalaisia rakennusalan yrityksiä, joissa asianomistajat ovat työskennelleet, ei epäillä rikoksista.

Poliisi epäilee, että organisaatio on pyrkinyt häivyttämään rikollista toimintaa muun muassa perustamalla erillisiä yrityksiä rikoshyödyn siirtämistä ja häivyttämistä varten. Epäillyt ovat nimenneet toiminnan keskiössä olevaan yritykseen suomalaisen toimitusjohtajan ilman todellista toimivaltaa yrityksessä.

– Suomalaiselle toimitusjohtajalle ei esitutkinnan mukaan ole koskaan maksettu palkkaa yrityksestä, vaan hänet on nimetty yrityksen johtoon, jotta yritys näyttäisi paremmalta ulospäin ja rikollinen toiminta olisi vaikeammin havaittavissa, Heinonen kertoo.

Poliisi epäilee esitutkintaan liittyen 11 henkilöä 21 törkeästä ihmiskaupasta ja yhdestä törkeästä työeläkevakuutusmaksupetoksesta. Epäillyistä kymmenen on Viron ja yksi Suomen kansalainen. Esitutkinnan aikana on ollut vangittuna seitsemän epäiltyä, joista kaksi on edelleen vangittuna. Molemmat vangittuna olevat ovat Viron kansalaisia.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Esitutkinta on siirtynyt syyteharkintaan Etelä-Suomen syyttäjäalueelle.