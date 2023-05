Ruokaostoksia kuljettavat robotit rantautuvat Turun kaduille

S-ryhmä käynnistää ruoan robottikuljetukset Turussa kesän aikana. Muun liikenteen seassa kulkevien sähköisten robottien luvataan kuljettavan verkkokaupasta tehtävät ruokaostokset asiakkaalle keskimäärin tunnissa tilauksesta.

Kuljetusrobotteja on aiemmin pilotoitu Espoossa. Nyt robokuljetukset on tarkoitus käynnistää Turun lisäksi myös Tampereella, Porissa, Raumalla, Jyväskylässä ja Oulussa.

– Nopeiden toimitusten kysyntä kasvaa voimakkaasti ja se näkyy myös meidän tulevaisuudensuunnitelmissamme, digijohtaja Jarkko Kyttänen S-ryhmän vähittäiskaupasta sanoo tiedotteessa.

Starship Technologiesin kehittämät robotit suunnittelevat reittinsä tekoälyn ja GPS-paikannuksen avulla. Robotti tuntee reittien yksityiskohdat, kuten teiden ylitykset, ja oppii tekoälyn avulla lisää ympäristöstä.

Kuljetusrobotti toimii itsenäisesti, mutta ihminen monitoroi sitä ja voi ottaa sen hallintaansa milloin tahansa. Robotissa on 12 kameraa, ultraäänisensoreita ja tutkia. Se hyödyntää tietokonenäköä ja teknologiaa, joka tunnistaa eri esteet. Robotti pysähtyy nopeasti esteen havaittuaan.

– Onnistunut yhteistyö Espoossa viime vuonna osoitti, että robottitoimituksille on todellinen kysyntä suomalaisten keskuudessa. Uskomme, että ihmiset eri paikkakunnilla ottavat innovatiivisen palvelumme omakseen ja kuljetuspalveluista tulee olennainen osa heidän arkeansa. Suomi on myös Starshipin ”kotimarkkinat”, sillä Helsingin tutkimus- ja tuotekehityskeskuksellamme on keskeinen rooli robottien suunnittelussa ja kehittämisessä, sanoo Starship Technologiesin pääjohtaja Alastair Westgarth.

Robokuljetukset voi ottaa käyttöön S-kaupat-sovelluksessa, jonka voi ladata maksutta App Storesta ja Google Play Storesta.