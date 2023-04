Rakennustarvikeliike Byggmax avasi ovensa Kaarinassa – asiakkaille tarjolla muun muassa makkaraa, munkkeja ja mehua

Rakennustarvikkeita myyvä Byggmax avasi ovensa Kaarinassa tänään perjantaina. Uusi myymälä sijaitsee Krossikeskuksen välittömässä läheisyydessä osoitteessa Laasmäenkatu 4.

Byggmaxin maajohtaja Aleksi Virkkunen kertoo tiedotteessa, että uudessa myymäläkonseptissa on tarkkaan harkittu valikoima. Myymälän yhteydessä on myös helpon itsepalvelun mahdollistava drive in -piha.

– Raskaiden rakennusmateriaalien kuten puutavaran lisäksi olemme panostaneet paljon esimerkiksi pintamateriaaleihin, kuten lattioihin ja maaleihin, Virkkunen sanoo.

Avajaispäivänä myymälässä on tarjouksia, minkä lisäksi kävijöille on tarjolla grillimakkaraa, munkkeja, simaa ja mehua. Avajaisiin osallistuvat Kaarinan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anne-Mari Virolainen sekä Kaarinan Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Niina Sjöholm.

Byggmaxilla on yli 200 myymälän verkosto Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Lisäksi yrityksellä on verkkokauppa.

Byggmaxin liikevaihto oli vuonna 2021 noin 7,6 miljardia kruunua. Se on listautunut Tukholman pörssiin vuonna 2010.