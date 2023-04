Viemäri- ja vesijohtotyö haittaa liikennettä Karpalotiellä Vasaramäessä kesäkuun loppuun asti. Karpalotie on poikki liikenteeltä osoitteessa 1–18. Tonteille ajo on sallittu, mutta kulku tapahtuu Juolukkatien ja Vaapukkatien kautta. Paikalla on liikenneopasteet ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.