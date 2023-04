Alakouluikäisiltä lapsilta vaadittu rahaa Uudessakaupungissa, uhkailua tehostettu poliisin mukaan teräaseella

Lounais-Suomen poliisilla on tutkittavana asia, jossa kahden alaikäisen pojan epäillään vaatineen rahaa alakouluikäisiltä lapsilta Uudessakaupungissa maanantaina 24.huhtikuuta. Epäillyt teot ovat tapahtuneet Uudenkaupungin torin ympäristössä sekä Leijonapuiston läheisyydessä olevassa skeittipuistossa iltapäivällä kello neljän ja iltaseitsemän välisenä aikana.

Poliisi epäilee, että tapahtumien yhteydessä on ollut esillä teräase, ja tapahtumia tutkitaan epäiltynä ryöstönä ja sen yrityksenä. Poliisilla on ollut kiinniotettuna kaksi alaikäistä lasta ja heitä on kuulusteltu asiassa.

Poliisi pyytää asiaan liittyviä silminnäkijähavaintoja puhelimitse numeroon 0295 417 259 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi. Vinkkejä voi lähettää myös poliisin WhatsApp-tilille numeroon 050 4117655.